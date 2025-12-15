홍콩 민주당, 해산 결정

한때 홍콩 최대 야당 이었던 민주당이 14일 해산을 결정했다.

홍콩사우스차이나모닝포스트(SCMP), 로이터, ABC 등에 따르면 홍콩 민주당은 이날 당원 투표를 통해 해산을 결정했다.

2시간 동안 진행된 회의에는 약 100명이 참석했으며 일부는 대리 투표로 참여했다. 투표에 부쳐진 121표 가운데 97%에 달하는 117표가 당 해산에 찬성했고 4표는 기권표였다.

로킨헤이 민주당 대표는 “지난 30년간 당을 확고히 지지해준 시민들에게 감사를 표한다”며 “30년 간 홍콩인들과 어깨를 나란히 하고 걸어온 것이 가장 큰 영광이었다”고 말했다. 또 “30년의 폭풍우를 견뎌낸 후, 민주당은 마침표를 찍어야 하는 순간에 이르렀다. 하지만 우리는 이 30년의 신념과 인내가 홍콩 역사에 흔적을 남길 것이라고 믿는다”고 밝혔다. 민주당은 해산 사유를 공식적으로 밝히지 않았다.

이로써 민주당은 1994년 창당 후 31년 만에 해산됐다. 로이터는 보도에서 “민주당 고위 인사들은 해산하지 않으면 체포 등 심각한 처벌을 받을 수 있다는 압박을 중국 정부로부터 받았음을 이전부터 로이터에 전해왔다”고 했다.

민주당은 중국 반환 후에도 홍콩 내 민주적 선거를 옹호하는 활동을 선도했으며 중국 당국을 향해 홍콩의 민주화를 요구해왔다. 2019년 홍콩 민주화 운동 속에서 치러진 홍콩 구의회 선거에서 제1당을 차지하기도 했지만 2020년 중국 정부가 홍콩 국가보안법을 시행, 강력한 통제 정책에 나서면서 거듭된 위기를 맞아왔다. 중국은 2021년 홍콩 선거 제도를 전면 개편하며 당국으로부터 ‘애국자’로 인정받은 후보만 공직에 출마할 수 있도록 제한했다.