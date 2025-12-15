“롱패딩 꺼내야지” 출근길 ‘영하 9도’ 꽁꽁…빙판길 주의 [오늘날씨]

아침 최저 -9~2도, 낮 최고 4~12도

월요일인 15일 아침 기온이 전날보다 3도 이상 떨어지고 바람까지 강하게 불어 매우 춥겠다. 전날 내린 비나 눈이 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많아 교통안전에도 유의해야겠다.

지난 12일 서울 종로구 광화문네거리에서 롱패딩을 입은 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 이날 북서쪽에서 내려온 찬 공기 영향으로 전국 대부분 지역 아침 기온이 -5도가량 떨어지겠다고 예보했다. 경기북동부와 강원내륙·산지는 전날보다 7도가량 낮아지며, 강원내륙과 산지는 아침 기온이 -10도 이하로 내려가는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 -9~2도, 낮 최고기온은 4~12도를 오르내리겠다. 주요 지역 아침 최저기온은 서울 -3도, 인천 -2도, 수원 -4도, 춘천 -8도, 강릉 0도, 청주 -2도, 대전 -3도, 전주 -1도, 광주 0도, 대구 0도, 부산 2도, 제주 7도다.

낮 최고기온은 서울 6도, 인천 6도, 수원 6도, 춘천 4도, 강릉 9도, 청주 7도, 대전 8도, 전주 9도, 광주 10도, 대구 9도, 부산 11도, 제주 13도다.

이날 수도권과 강원도는 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠고, 충청권과 전라권은 대체로 흐리겠으며, 경상권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 오전 6시까지 충남서해안과 전라서해안, 제주도에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

바람이 약간 강하게 불어 체감온도는 실제 기온보다 더 낮겠다. 강풍특보가 발효된 전남서해안과 제주도해안은 이날 밤까지, 전남남해안은 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞(초속 20m) 안팎의 강풍이 불겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에도 순간풍속 시속 55㎞(초속 15m), 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강한 바람이 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.