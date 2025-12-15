“아파트는 못 사겠고…” 오피스텔로 몰린 서울 수요

아파트 매매 1만4038건→5367건 62% 감소

오피스텔은 1001건→1322건 32% 증가

지난 10일 서울 시내의 한 오피스텔 밀집지역 인근 부동산에 오피스텔 매물 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

10·15 부동산 대책 이후 서울 주택 시장에서 아파트와 오피스텔의 거래 흐름이 확연히 갈리고 있다. 아파트는 거래가 급감한 반면, 오피스텔은 오히려 거래가 늘며 상반된 모습을 보였다.

15일 직방 분석에 따르면 서울 아파트 매매 거래량은 대책 이전 1만4038건에서 대책 이후 5367건으로 약 62퍼센트 줄었다. 대출 규제 강화와 토지거래허가구역 확대, 규제지역 지정이 겹치면서 투자 목적 매수가 크게 위축된 영향으로 풀이된다. 현재는 실거주 중심 거래만 제한적으로 이어지고 있다.

반면 오피스텔 매매 거래는 같은 기간 1001건에서 1322건으로 약 32퍼센트 증가했다. 정부 규제의 초점이 아파트에 맞춰지면서, 상대적으로 규제 부담이 적은 오피스텔로 일부 수요가 이동한 결과로 보인다.

지역별로 보면 증가율과 실제 거래 규모는 다소 차이를 보였다. 거래 증가율은 동작구가 233퍼센트로 가장 높았고, 서대문구는 120퍼센트, 노원구와 성북구는 각각 100퍼센트를 기록했다. 다만 절대 거래량은 강남구 128건, 영등포구 122건, 마포구 119건, 송파구 117건 등 주요 업무지구와 도심권 오피스텔 밀집 지역에 집중됐다.

전용면적별로는 중·소형 위주의 거래 흐름이 이어졌다. 40제곱미터 미만과 40~60제곱미터 미만 오피스텔 거래 비중이 가장 높았고, 85제곱미터 초과 대형 오피스텔은 거래 증가가 뚜렷하지 않았다. 아파트의 대체 주거지로 오피스텔이 거론되긴 했지만, 실제 시장에서는 실거주와 임대가 모두 가능한 중·소형 선호가 유지된 셈이다.

가격은 거래량 증가와 달리 큰 변동이 없었다. 서울 오피스텔 평균 거래가격은 대책 이전 3억3397만 원에서 이후 3억3865만 원으로 거의 차이가 없었고, 중앙값도 2억1900만 원에서 2억1000만 원으로 소폭 낮아지는 데 그쳤다. 거래가 늘었지만 가격을 끌어올릴 만큼의 수요 확산은 아니었다는 해석이 나온다.

전문가들은 이번 오피스텔 거래 증가를 ‘대체 수요’로 보는 시각이 많다. 아파트 규제가 강화되면서 단기적으로 수요가 분산된 효과는 나타났지만, 금리 수준과 임대시장 여건, 대출 환경을 고려하면 오피스텔 시장이 본격적인 상승 국면으로 전환됐다고 보기는 이르다는 분석이다.