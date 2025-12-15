김병기 "일부 정치검사 또다시 항명…일벌백계로 기강 세워야"

"檢인사, 정치·항명 검찰 오명 씻겠다는 자정조치…정치검찰 시대 끝내야"

더불어민주당 김병기 원내대표는 15일 "정치 검사들이 계속해서 항명성 행동을 하고 정치소송을 한다면 그 책임을 반드시 물어야 한다"고 말했다.



김 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이번 검찰 인사는 정치검찰, 항명검찰의 오명을 씻어내겠다는 최소한의 자정 조치였다"며 이같이 강조했다.

더불어민주당 김병기 원내대표

그는 "일부 정치 검사들은 또다시 항명으로 맞서고 있다"며 "인사에 공개적으로 반발하고 일부는 소송까지 예고하고 있다"고 지적했다.



이는 대장동 사건 1심 판결에 대한 검찰 항소 포기에 이의를 제기했던 검사장들이 최근 인사에서 줄줄이 좌천된 데 반발하는 것을 비판한 발언이다.



김 원내대표는 "검사는 국민을 위해 봉사하는 국가공무원임을 잊지 마시길 바란다"며 "선을 넘는 정치 행동과 항명에는 다른 공무원보다 더욱 엄격한 책임이 뒤따를 수밖에 없다"고 말했다.



이어 "법무부는 원칙대로 단호하게 대응해야 한다"며 "일벌백계로 조직의 기강을 바로 세워주시기를 바란다"고 촉구했다.



그러면서 "이번 사태는 검찰 개혁이 왜 필요한지 다시 한번 분명히 보여주고 있다"며 "정치검찰의 시대를 끝내고 검찰이 국민과 인권을 지키는 본래의 자리로 돌아오도록 당부드린다"고 강조했다.

