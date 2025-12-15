계명문화대학, 2025년 경찰공무원 전국 전문대학 최다 합격자 배출

계명문화대학교는 올해 치러진 경찰공무원 채용시험에서 총 17명의 최종 합격자를 배출해 전국 전문대학 가운데 최다 합격자를 배출했다고 15일 밝혔다.

이 대학 경찰행정과는 매년 20명 내외 경찰공무원 합격자를 꾸준히 배출하며 전국 전문대학 최다 경찰공무원 합격자 배출 학과로서의 명성을 이어가고 있다. 이런 성과는 현장실무형 교육과정 운영과 수험 맞춤형 비교과 프로그램, 산학협력 기반 교육을 체계적으로 운영해 온 결과라는 게 대학 측의 설명이다.

경찰행정과 교수와 학생들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 계명문화대학교 제공

학과는 공무원 양성반을 중심으로 경찰공무원 채용시험 대비 방학특강, 체력시험 대비 및 가산점 취득을 위한 비교과 프로그램, 경찰서 현장실습 등을 운영해 합격에 최적화한 지원 체계를 구축했다. 특히 합격 선배 특강과 자기소개서∙면접 노하우 특강 등 단계별 맞춤형 프로그램을 통해 수험 준비 전 과정을 밀착 지원하고 있다.

또한 경찰청과 동일한 체력검정 장비를 구비해 강화되는 체력시험에 대비하고 있으며, 무술자격증과 컴퓨터 관련 자격증 등 경찰공무원 채용시험 가산점 취득을 위한 교육도 병행해 학생들의 경쟁력을 높이고 있다. 이와 함께 경찰공무원 출신 겸임교수를 중심으로 한 현장 중심 실무 교육을 강화해 경찰 입직 이후에도 즉시 현장에 적응할 수 있는 실무 역량을 갖출 수 있도록 지원하고 있다.

이번 합격자 중 학사학위 전공심화과정 재학생 4명도 주목을 받고 있다. 경찰행정과는 학사학위 전공심화과정을 운영해 경찰공무원 시험 준비와 학사학위 취득을 동시에 지원하고 있다. 주간 수험 준비와 야간 학위 과정을 병행할 수 있는 체계적인 교육 환경을 제공하고 있다.