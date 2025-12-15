부모 불륜·학대…‘전두환 손자’ 전우원, 웹툰에 가족사 담았다

마약 상습 투약 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 고(故) 전두환 전 대통령의 손자 전우원씨가 자신의 어린 시절과 가족사를 소재로 한 웹툰을 공개했다.

전씨는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “정신을 놓은 것 같다”는 글과 함께 인공지능(AI)을 활용해 제작한 웹툰을 공개했다.

전두환 전 대통령의 손자 전우원씨. 연합뉴스

웹툰의 주인공은 전씨 자신을 투영한 ‘몽글이’라는 이름의 어린 양을 의인화한 캐릭터다. 친어머니 최정애씨는 순한 양으로, 전 전 대통령과 이순자 여사, 아버지 전재용씨, 새어머니 박상아씨는 검은 양으로 그려졌다. 일부 인물은 붉은 눈을 가진 모습으로 묘사되기도 했다.

작품은 몽글이의 출생 이후 어머니의 울음이 반복되는 장면으로 시작된다. 이어 아버지의 외도와 가정 해체, 외할아버지의 사망, 어머니의 유방암·갑상선암·자궁경부암 투병 과정이 등장한다. 돌봄 인력의 잦은 교체와 운전기사에게 당한 학대 경험도 담겼다.

또한 작품에는 ‘거대한 성’으로 표현된 공간이 등장하는데, 이는 전 전 대통령의 자택을 상징하는 것으로 보인다. 전씨는 이곳에서 음식 문제를 이유로 감금되거나 이동 중 멀미를 호소했다가 폭행을 당했다고 암시했다.

전우원씨가 인스타그램을 통해 공개한 웹툰. 전우원 인스타그램 캡처

이후 미국에서 아버지의 재혼 장면을 목격한 뒤 유학길에 올랐으며, 유학 과정에서 언어와 문화 차이로 따돌림과 폭행을 당했다고 전했다. 유학 과정에서의 비리 의혹, 새어머니와의 갈등, 가족사를 알게 된 이후 느낀 혼란도 작품에 포함됐다. 현재 웹툰은 유학 시절까지의 이야기가 공개된 상태다.

한편 전씨는 2023년 마약 투약 사실을 공개하며 전 전 대통령 일가와 관련한 문제를 폭로해 주목을 받았다. 또한 같은 해 광주를 찾아 5·18 민주화운동 피해자와 유족에게 사과의 뜻을 밝힌 바 있다.