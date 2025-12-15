롯데칠성음료, ‘고향사랑기부제’ 활성화 위한 공동협력 선언

롯데칠성음료는 15일 자사 안성공장에서 안성시, 한국세무사회, 안성상공회의소와 함께 ‘고향사랑기부제’ 활성화를 위한 캠페인을 진행했다.

4개 기관은 제도 확산과 지역사회 발전을 위한 협력 방안을 논의하고 공동 선언을 통해 상생의지를 공식화했다.

(왼쪽부터) 롯데칠성음료 김봉관 안성공장장, 안성시 김보라 시장, 안성상공회의소 한영세 회장, 안성평택세무사회 두용균 前 회장. 롯데칠성음료 제공

행사는 롯데칠성음료 김봉관 안성공장장, 안성시 김보라 시장, 안성평택세무사회 두용균 前 회장, 안성상공회의소 한영세 회장 등이 참석해 임직원을 대상으로 고향사랑기부제의 취지, 참여 방식, 세제 혜택 등을 설명했다. 향후 안성공장에서 생산되는 ‘칸타타 콘트라베이스’가 안성시 고향사랑기부제 답례품으로 등록될 예정이다.

고향사랑기부제는 주민등록지 외의 지역에 기부하면 세액공제 혜택과 답례품을 받을 수 있는 제도로 기부금을 통해 지역 복지·문화·경제 활성화에 기여하는 구조다.

설명회 이후 진행된 간담회에서는 기관별로 고향사랑기부제 참여 방안과 홍보 의지를 알리고 향후 정기적인 협력을 이어 가기로 의견을 나눴다. 이날 발표된 공동 선언문에서 4개 기관은 고향사랑기부제가 지역의 지속 가능한 성장과 상생 발전을 이루는 중요한 제도임을 인식하며 제도의 건전한 확산과 시민·기업의 참여 확대를 위해 함께 노력할 것이라고 밝혔다.

또한, 롯데칠성음료는 지역 대표 기업으로 고향사랑기부제 홍보에 적극 협력하고 답례품 구성과 포장 등에서 안성시와 협의하며 기업 ESG 경영과 연계한 지역상생활동을 지속 확대할 예정이다.

롯데칠성음료 관계자는 “고향사랑기부제는 지역사회와 기업이 함께 상생할 수 있는 의미 있는 제도로 앞으로 안성시와 협력해 제도 확산과 지역 발전에 기여할 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.