'20분 심정지' 김수용 "의식 없어 사망까지 생각"

코미디언 김수용이 최근 급성 심근경색으로 쓰러졌을 당시 20분간 심정지 상태를 겪었다고 말했다.

그는 지난 14일 유튜브 채널 '조동아리'에 올라온 영상에서 기절했던 상황을 설명했다.

김수용은 "그날 아침부터 가슴이 아팠다. 아내한테 파스를 달라고 했더니 병원을 가보라고 했다"고 했다.

그는 "그냥 담 걸린 줄 알고 시원한 파스를 붙였다"며 "운전해서 (가평 촬영장으로) 가는데 가슴이 너무 아파서 운전을 못 할 것 같더라"라고 말했다.

지석진은 "너가 차에서 의식 잃었으면 진짜 못 봤을 뻔했다. 사람들 있을 때 쓰러진 게 불행 중 다행"이라고 덧붙였다.

이어 김수용은 "촬영장에서 내가 가슴을 막 문지르니까 김숙이 병원을 가라고 했다. 근처 내과 병원을 갔더니 심장 박동이 규칙적이지 않다고 했다. 큰 병원으로 가라고 하더라"라고 말했다.

그는 "촬영장으로 다시 가서 흡연을 하는데 너무 썼다. 담배 버리고 임형준을 만난 것까지만 기억난다"고 했다.

지석진은 "8분 만에 119 구급대원이 왔고 그러고 20분을 더 심폐소생술을 했다더라. 그래도 의식이 안 돌아와서 춘천 병원으로 갔다. 어떻게 보면 사망까지 생각해서 그 병원으로 간 것"이라고 말했다.

