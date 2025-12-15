“산업·물류 동반 성장…” 완주군 ‘지역경제 도약 기반’ 다져

전북 완주군이 대규모 기업·투자 유치와 민생 안정 정책을 병행하며 산업과 물류가 동반 성장하는 지역경제 도약의 기반을 확실히 다지고 있는 것으로 나타났다.

15일 완주군에 따르면 지난달 기준 테크노밸리 제2산업단지 분양률이 97.6%, 농공단지는 95.2%를 기록하는 등 신규 조성 산업단지 분양률이 100% 달성을 눈앞에 두고 있다.

지난 9월 전북 완주군 완주테크노밸리 제2일반산업단지에서 열린 세방(주) 완주복합물류센터 준공식에서 유희태 완주군수(가운데) 등 주요 인사들이 테이프를 자르고 있다. 완주군 제공

완주군은 신·증설 기업 82개사를 유치해 총 1조3701억원 규모의 투자 성과도 거뒀다. 이 중 테크노밸리 제2산단에는 35개 기업이 입주해 1조1760억원을 투자했으며, 농공단지에는 47개 기업이 1941억원을 투자했다.

이 같은 성과는 투자유치추진단과 기업 유치 전담 조직을 중심으로 한 맞춤형 기업 유치 전략과 수소·자동차 등 첨단산업 중심의 산단 조성이 주효했다는 평가다. 완주군은 수소·자동차 산업 집적화와 선납 할인, 입지 보조금 지원 등 실수요 기업 중심의 유인책을 통해 산업용지 분양을 적극 추진해 왔다.

물류 산업 분야에서도 구체적인 성과가 이어지고 있다. 완주군은 국내 택배업계 ‘빅4’로 꼽히는 ㈜로젠 본사를 유치했다. 로젠은 1083억원을 투자해 본사 이전과 대규모 물류터미널 건설을 추진할 계획이다.

이와 함께 테크노밸리 제2산단 내 물류용지 30만㎡ 가량이 모두 분양됐고, 진로지스틱와 동원로엑스, BYC, 세방 등 주요 물류기업과 글로벌 기업 ㈜쿠팡의 물류 배송센터도 입주를 완료했다. 세방은 지난 9월 완주복합물류센터를 준공했다.

전북 완주군 산업단지 전경. 완주군 제공

산업·물류 기반 확충에 힘입어 완주군은 2010년부터 지난해까지 15년 연속 전국 지자체 일자리 대상을 받았다. 1인당 지역총생산과 근로자 평균 연봉 전북 1위, 수출액 전북 3위 등 주요 경제지표에서도 전북 상위권을 기록하고 있다.

민생 분야에서도 완주군은 전 군민 대상 재난기본소득지원금 30만원과 민생안정지원금 30만원을 지급했으며, 전북 최초로 산단 근로자 ‘반값 아침식사’ 지원과 근로자 세탁비 지원을 시행했다. 완주몰 구축·운영과 공공 배달앱 ‘먹깨비’ 도입 등 지역경제 활성화 정책도 병행하고 있다.

관내 업체 우선 계약과 수의계약 총량제 도입, 고향사랑기부제 연계 지역상품 판매 등 공정경제와 지역 상생을 위한 제도도 안정적으로 정착되고 있다. 수의계약 총량제 시행 이후 관내 업체 수주 비율은 97%에 달하는 것으로 나타났다.

유희태 완주군수는 “기업 유치부터 민생 안정까지 균형 있는 경제정책을 통해 완주군이 전북을 넘어 호남권 경제 거점으로 도약할 수 있도록 모든 노력을 경주할 것”이라고 말했다.