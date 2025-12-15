인천공항, 환승객 유치위해 항공사 지원 확대

인천공항공사가 환승객 유치를 위해 항공사 지원을 확대한다.



인천국제공항공사는 인천공항 취항 항공사간 협력지원 제도인 ‘인천공항 인터라인 그랜트 프로그램’의 성공적인 운영 성과를 바탕으로 여객 환승 편의를 높이고 신규 환승객을 적극 유치해 나갈 계획이라고 15일 밝혔다.

10일 인천국제공항공사 회의실에서 열린 ‘인천공항 인터라인 그랜트 프로그램 선정 항공사 간담회’에서 인천국제공항공사 이상용 신사업본부장(앞줄 왼쪽 여섯 번 째)이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

인터라인 그랜트 프로그램은 인천공항 취항 항공사 상호 간 신규 인터라인 협약 체결 및 항공권 연계 판매를 유도하기 위해 공사가 총 5억원 규모로 항공사 간 시스템 연동 개발, 협약체결 및 마케팅 등을 지원하는 제도다.

인터라인(Interline)은 복수의 항공사가 각각의 운항노선을 연계해 판매하고 항공권 예약 및 발권, 수하물 처리 등을 공동으로 수행하는 협력모델로, 수하물 위탁 등 공항 이용객의 환승 편의성이 증대되는 효과가 있다.

해당 프로그램은 항공사간 상호협력을 강화해 인천공항의 환승 네트워크를 강화하는 것을 목적으로 하며, 올해 처음 프로그램을 운영한 결과 7개 항공사가 총 5건의 신규 인터라인 협약을 체결하는 성과를 달성했다.

해당 신규 인터라인 협약 체결 및 판매를 개시해 올해 지원 대상에 선정된 항공사는 총 7곳으로, 국내 항공사인 에어프레미아, 제주항공, 티웨이항공과 외국 항공사인 에어인디아, 스쿠트항공, 루프트한자항공, 스위스국제항공이 포함됐다.

이와 관련해 공사는 10일 이상용 신사업본부장 및 신규 지원대상 7개 항공사 관계자가 참석하는 간담회를 진행했다. 이를 통해 향후 프로그램 운영계획과 항공사간 연계 활성화를 위한 다양한 협력방안 등을 논의했다.

공사는 이번 인터라인 그랜트 프로그램이 코로나19 엔데믹 이후 급증하는 항공수요, 국내 양대 국적 항공사 통합 및 통합 항공사 출범 등 국내외 항공시장 변화에 선제적으로 대응하는데 중요한 역할을 담당할 것으로 기대하고 있다.

인천공항 취항 항공사가 100개에 달하는 만큼 공사의 지원을 통해 항공사 동맹체(스카이팀, 스타얼라이언스, 원월드)에 소속되지 않은 항공사들의 연계와 네트워크 연결기회를 확대하면 기존 대형 항공사 중심의 인천공항 환승모델을 다변화하고 신규 환승객을 적극 창출할 수 있기 때문이다.

실제 올해 상반기 체결된 항공사 간 인터라인 협약(5건)을 통해 인천공항을 경유하는 총 398개의 새로운 환승 노선의 연결 판매가 가능해졌다.

그 결과 기존에 인천공항에서 연결되지 않았던 항공사 간 환승객이 창출되고, 환승객의 수하물 연결이나 환승 수속에 있어 편의가 크게 향상될 수 있을 것으로 기대된다.

공사는 내년에도 인터라인 그랜트 프로그램을 지속 시행해 성과를 분석하고, 지원 대상 항공사들의 의견을 수렴해 지원 대상 및 지원 금액 등을 확대해 시행하는 방안을 검토하고 있다.

또한 인터라인 노선을 이용하는 환승객에 대한 안내 데스크를 운영하고, 글로벌 온라인 여행사(OTA)와 협력해 인터라인 노선 판매를 촉진하는 등 항공사 간 인터라인 협력이 확대될 수 있도록 공항 차원의 지원정책을 확대해 나갈 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “공사는 항공시장의 패러다임 변화에 선제적으로 대응함으로써 환승 네트워크를 확충하고 허브 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다”며 “특히 인천공항 취항 항공사와협력을 확대하고 여객 환승편의를 지속 개선함으로써 명실상부한 동북아 허브공항으로서의 입지를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.