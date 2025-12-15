세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

산타가 된 ‘꿈돌이’… 크리스마스 한정 꿈돌이호두과자 나왔다

입력 : 2025-12-15 16:13:23
수정 : 2025-12-15 16:13:22
폰트 크게 폰트 작게
대전=강은선 기자 groove@segye.com
구글 네이버 유튜브

대전 대표 캐릭터인 꿈돌이가 산타 클로스로 변신한다.  

 

대전시는 크리스마스 시즌을 맞아 ‘꿈돌이 호두과자’ 특별 한정판을 내놨다고 15일 밝혔다.  

 

꿈돌이와 꿈순이 기본형에 산타모자와 루돌프 뿔을 초코로 장식했다. 맛은 기존 팥 호두과자에 ‘소금앙버터’를 새롭게 선보인다. 

 

크리스마스 한정판 꿈돌이 호두과자. 대전시 제공

크리스마스 한정판과 소금앙버터 맛은 25일까지 중구 대종로 호두과자제작소에서 살 수 있다. 크리스마스 한정판 가격은 4개 5000원, 10개는 팥맛 8000원, 소금앙버터맛은 1만원이다. 일반 호두과자는 10개 7000원, 초코맛은 1만2000원이다.   

 

자활사업단인 중구호두과자사업단에서 만드는 꿈돌이 호두과자는 현재 중구 호두과자제작소와 서구 꿈심당 등 청년자활사업단 매장 2곳에서 상시 판매 중이다. 

 

이달 중 대전시는 중구 성심당 인근에 꿈돌이 호두과자를 판매하는 매장을 새로 낸다. 

 

이장우 대전시장은 “성심당을 방문하는 외부 관광객 등이 꿈돌이 호두과자를 편리하게 살 수 있도록 중구에 판매소 1곳을 더 낸다”며 “조만간 해썹 인증도 받아 맛과 질에서 대전시민과 관광객의 눈과 입맛을 사로잡도록 하겠다”고 말했다. 

 

꿈돌이 호두과자는 지난 8월 첫 출시 후 4개월만에 누적 매출 2억3000만원을 돌파했다. 

강은선 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지