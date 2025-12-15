픽스애드, ‘2025 부산관광스타트업 아카데미’서 외국인 유입 전략 컨설팅… 글로벌 관광 마케팅 역량 입증

사진=픽스애드 제공

해외마케팅 전문기업 픽스애드(주식회사 진심픽스)가 ‘2025 부산관광스타트업 아카데미’ 컨설팅 요청을 받아 부산 관광 산업의 글로벌 전략 수립에 기여하고 있다.

픽스애드를 이끄는 김예진 대표는 해당 프로그램에서 외국인 및 해외 관광객 대상 마케팅 전략에 대한 실무 중심의 컨설팅을 진행했다. 특히 부산 지역 내 식당 및 관광 관련 업종의 외국인 유입을 높이기 위한 SNS 바이럴, 콘텐츠 기획, 현지화 전략 등 구체적인 솔루션을 제시했다.

김 대표는 “최근 정부에서도 부산을 비롯한 지방도시의 해외 관광객 유치와 글로벌 홍보를 적극적으로 지원하고 있는 상황”이라며, “K-푸드와 로컬 경험에 대한 수요가 커지는 만큼, 외국인이 자연스럽게 지역 문화와 상권으로 유입되도록 유도하는 전략이 중요하다”고 강조했다.

한편 픽스애드는 국내 브랜드의 해외 관광객 유입을 이끌어온 경험을 바탕으로 외국인 대상 마케팅, 글로벌 SNS 운영, 관광객 유치 전략 등에 특화된 컨설팅과 교육을 이어가고 있다.

특히 이번 부산에서의 활동은 로컬 관광 산업과 해외 마케팅을 효과적으로 연결한 사례로, 부산 지역 내 다수의 실매장을 대상으로 외국인 고객 유치를 위한 마케팅을 직접 수행하며 현장 중심의 성과를 창출하고 있다.

이 과정에서 픽스애드는 구글(Google), 샤오홍슈(小红书, Xiaohongshu) 등 글로벌 플랫폼을 활용한 바이럴 전략을 통해 외국인 관광객의 온라인 접근성과 관심도를 높이고 있다.