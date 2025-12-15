올해 출간 책에 두 번째 많이 등장한 단어 ‘수업’…1위는?

올해 국내 출판 시장에서 가장 눈에 띄는 제목 키워드는 ‘인공지능(AI)’인 것으로 나타났다.

14일 교보문고는 올해 1월 1일부터 11월 28일까지 출간된 도서를 분석한 결과, 제목에 ‘AI’가 포함된 책은 모두 224종으로 집계됐다고 밝혔다. AI는 단어 빈도를 기준으로 한 조사에서 다른 키워드를 크게 앞서며 최다 등장 단어로 꼽혔다.

교보문고

이번 분석은 도서 제목에서 핵심 단어를 추출한 뒤 ‘하드커버’, ‘2025’, ‘시리즈’, ‘위한’ 등 책의 주제·소재와 직접적인 관련이 없는 단어들을 제외하고 이뤄졌다. 그 결과 AI 다음으로는 ▲수업(190회) ▲과학(176회) ▲수학(174회) ▲길(158회) ▲마음(155회) 등이 제목에 자주 사용된 단어로 나타났다.

실제 출간된 책들을 살펴보면 AI 활용법을 다룬 실용서부터 산업·사회 변화를 분석한 트렌드서, 기술 발전의 윤리적·철학적 쟁점을 짚은 인문서까지 다양한 주제에 걸쳐 있는 것으로 나타났다.

제목에 AI가 직접 언급되지 않더라도 AI를 주요 주제로 다룬 책까지 범위를 넓혀보면 더욱 많아진다. 교보문고가 이달 초 발표한 도서 판매 동향에 따르면 올해 출간된 AI 관련 도서는 총 2040종으로, 지난해(1057종) 대비 두 배 가까이 증가했다. 같은 기간 판매량도 68.5% 늘어나 독자들의 관심이 실제 구매로 이어진 것으로 분석됐다.

출판계는 이같은 흐름이 당분간 지속될 것으로 보고 있다. 김난도 교수의 ‘트렌드 코리아 2026’을 비롯해 내년 사회·산업 흐름을 전망한 다수의 책들이 AI를 핵심 키워드로 제시하고 있어, AI 관련 출간과 소비가 계속 확대될 가능성이 크다는 전망이다.