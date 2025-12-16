[이코노 브리핑] 한국거래소, 두 달간 주식거래수수료 인하 외

한국거래소, 두 달간 주식거래수수료 인하

한국거래소(KRX)가 15일부터 두 달간 주식거래 수수료를 낮춘다. 현행 0.0023%인 단일 수수료율을 지정가 주문은 40% 낮춘 0.00134%, 시장가 주문은 20% 낮춘 0.00182%로 변경했다. 변경한 수수료율은 이날부터 내년 2월13일까지 한시적으로 적용한다. 이번 조치는 대체거래소(ATS)인 넥스트레이드와 수수료율을 맞추기 위한 조치로 해석된다. KRX 수수료 인하 조처가 처음 시행된 이날 넥스트레이드의 메인마켓(오전 9시∼3시20분) 거래량과 거래대금은 전날까지의 12월(1∼14일) 평균보다 각각 10.6%, 37.0% 급감했다.

KB금융, 스타트업 지원 ‘허브 데이’ 개최

KB금융그룹은 지난 12일 서울 여의도 KB국민은행에서 국내 창업 생태계 활성화와 유망 스타트업을 지원하고자 ‘2025 허브 데이(HUB Day)’를 개최했다고 15일 밝혔다. ‘2025 허브 데이’는 ‘KB스타터스’ 참여 기업과 협업·지원을 강화하고자 마련됐다. KB금융은 정부의 육성·투자 기관, 창업 지원 기관, 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC) 등을 대상으로 스타트업이 투자 유치 활동을 벌일 수 있도록 돕고 있다.

토스뱅크, 생성형 AI 혁신서비스 4건 지정

토스뱅크가 금융당국으로부터 생성형 인공지능(AI)을 활용한 4건의 혁신금융서비스를 지정받았다고 15일 밝혔다. 내부 업무 프로세스에 AI를 통합해 생산성을 높이기 위한 서비스로 아마존의 생성형 AI서비스 ‘베드락’ 기반의 코드 리뷰 서비스, 마케팅 및 법률 검토, 경영 및 재무 분석, 텍스트 투 SQL(데이터베이스 명령어) 서비스다. 토스뱅크 관계자는 “금융권의 AI 기반 데이터 관리 패러다임을 전환하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.