산타와 함께 떠나는 울진 이색 겨울여행

12월 24~25일 이틀간 운영, 관광객에게 색다른 추억 선사



경북 울진군은 12월 24~25일까지 양일간‘산타 관광택시’를 특별 운행한다고 15일 밝혔다.

이번 특별 운행은 연말을 맞아 울진을 찾는 관광객들에게 색다른 크리스마스 분위기를 선사하기 위해 마련됐다.

산타 관광택시는 산타복을 갖춰 입은 관광택시 기사들이 직접 핸들을 잡고 울진 주요 관광지를 오가며 특별한 크리스마스 추억을 선사한다.

이번에 운행하는 차량은 3대 한정으로 운영되며, 울진을 방문한 관광객이라면 누구나 예약을 통해 이용할 수 있다.

군은 산타 관광택시가 아이들에게는 잊지 못할 추억을, 어른들에게는 따뜻한 위로와 즐거움을 전할 것으로 기대하고 있다.

또한 겨울철 방문객 유치와 지역경제 활력에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망하고 있다.

손병복 군수는“산타 관광택시가 울진 곳곳에 활력과 웃음을 더해 줄 것”이라며“짧은 시간이지만 울진을 찾는 모든 분께 특별한 크리스마스를 선사하겠다”고 말했다.

한편, 군은 이번 특별 운행을 시작으로 관광택시의 다양한 이벤트 도입을 검토하는 등 계절마다 색다른 테마를 적용한 서비스 확대로 관광 만족도를 높여갈 계획이다.