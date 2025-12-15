경주시의회 이강희 의원, 전국지방의회 친환경최우수의원 선정

경북 경주시의회는 이강희 의원이 '2025 전국지방의회 친환경최우수의원'으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

(사)한국환경정보연구센터가 주관하는 이번 평가는 전국 지방의회 의원 3500여 명을 대상으로 의정활동의 성실성과 심층도, 지속가능성, 실현성, 기여도 등을 종합적으로 심사하는 방식으로 이뤄졌다.

경주시의회 이강희(왼쪽) 의원이 '2025 전국지방의회 친환경최우수의원'으로 선정된 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시의회 제공

평가 결과 광역의회의원 8명, 기초의회의원 26명이 수상의 영예를 안았다.

이강희 의원은 경주지역의 시급한 환경 문제 해결을 위한 법·제도 개선 및 사회 약자 보호, 예산 집행의 투명성 강화 등을 위해 앞장서 온 점을 높이 평가받았다.

특히 안강읍 두류공업지역의 대규모 의료폐기물 소각장 및 산업폐기물 매립장 문제 해결을 위해 전국의 폐기물 피해지역과 연대해 '산업폐기물처리법' 개정안 발의를 이끌어 냈다.

6억 원의 예산을 확보해 안강읍에 악취관제센터를 설립함으로써 데이터 기반의 상시 감시 체계를 구축했다.

이와 함께 6년 넘게 이어지고 있는 매립장 사업 허가 시도와 관련해 행정심판 제도 개선을 통해 주민의 환경 주권을 되찾는 것에 집중해 왔다.

또 고령자 복지주택의 과도한 관리비를 현실화하는 등 사회적 약자 보호와 민생 고충 해결을 위한 의정활동을 펼치고, 철저한 분석을 통해 예산 낭비를 방지해왔다.

이강희 의원은 "기후 위기 시대에 우리 아이들을 위한 깨끗하고 안전한 경주를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.