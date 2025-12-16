영등포구청장 발로 뛰는 소통 빛났다

공동주택 18곳·700명과 간담회

서울 영등포구가 관내 공동주택 18개 단지를 직접 찾아가 입주민의 목소리를 듣는 ‘공동주택 입주민 열린간담회’를 통해 700여명의 주민과 소통했다. 영등포구는 올해 1∼11월 18개 아파트 단지와 청년주택의 입주자대표회의와 주민 등 705명이 참여해 간담회를 진행했다고 15일 밝혔다.



열린간담회는 ‘현장 중심의 소통과 참여’를 바탕으로 주민의 목소리를 실제 정책에 반영하기 위해 마련된 것으로, 최호권 구청장이 직접 아파트 단지를 방문해 생활 현장의 불편 사항 등 의견을 듣고 해결방안을 모색하는 방식으로 진행됐다.



구는 간담회를 통해 교통 분야, 도로·안전 분야, 공동주택 지원 분야, 공원·녹지 분야, 복지 분야 등 122건의 의견을 수렴했다.



각종 건의사항에 대해 현장확인과 관계기관 협조 등을 거쳐 가능한 사안은 즉시 조치하고, 그 결과와 향후 추진계획 등을 입주자 대표회의와 해당 기관 등에 안내했다.