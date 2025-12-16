성북, 패션·봉제산업 중장년 미래 먹거리로

50플러스센터·협회 업무협약

전문 교육·맞춤 일자리 연계

서울패션섬유봉제협회와 성북50플러스센터가 서울 성북구 중장년 세대의 사회참여 확대와 지역 패션봉제산업의 지속 가능한 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.



15일 성북구에 따르면 이번 협약은 관내 대표 기간산업인 패션·봉제 분야에 디지털 전환 흐름을 접목하고, 중장년층이 산업 변화에 맞는 역량을 갖추도록 지원하기 위한 것이다.



두 기관은 앞으로 디지털 패션산업 전환을 위한 전문교육 강화, 봉제기술 교육 확대, 중장년 맞춤형 일자리 연계, 지역 기반 프로그램 개발 등 실질적 협력체계를 구축한다.



두 기관은 이번 협약을 기반으로 중장년층의 경험과 패션산업의 디지털 기술을 결합해 미래 일자리 모델을 만드는 데 협력을 이어갈 계획이다.