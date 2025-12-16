日 사도광산 보고서에 ‘강제동원’ 언급 없어…외교부 “약속 불이행”

유네스코 세계문화유산으로 등재된 사도광산에 조선인 ‘강제동원’ 역사 서술을 반영하겠다는 일본 정부의 약속이 지켜지지 않고 있는 것으로 나타났다. 사도광산은 일제강점기 조선인 강제노역이 성행했던 일본의 대규모 금광이다.

15일 외교부에 따르면 유네스코 세계유산위원회(이하 유산위)는 이날 일본이 제출한 사도광산 관련 보존현황 보고서를 홈페이지에 공개했다. 이는 유산위가 지난해 7월 사도광산을 유네스코 문화유산으로 등재하면서 일본 측에 내건 8개 권고사항의 이행 보고서를 제출하라고 요구한 데 따른 것이다. 권고의 핵심은 ‘전체 역사’, 즉 조선인 강제 노역 역사까지 모두 반영하라는 데 있다.

사도 섬 기타자와 유적. 연합뉴스

한국 정부는 일본 정부에 ‘전체 역사’ 반영을 강력하게 요구한 바 있다. 일본이 당초 유산 등재 당시 근거 시기를 에도시대로 한정하고, 사도 광산을 ‘사도 금광’으로 소개하는 등 조선인 강제노역 역사를 외면한다는 비판이 제기됐기 때문이다. 이에 일본 정부는 “사도광산의 모든 노동자, 특히 한국인 노동자들을 진심으로 추모한다”며 “2025년 12월 1일까지 사도광산 권고사항 이행 보고서를 제출하겠다”고 약속한 바 있다. 이에 지난해 7월 한국을 비롯한 유산위 21개 회원국 전원 동의 방식으로 세계유산 등재가 결정됐다.

그러나 보고서에 ‘전체 역사’의 핵심인 조선인 강제 동원 역사에 대한 기술이나 설명은 없다고 외교부 당국자가 전했다. 사도광산 인근 아이카와 향토박물관에 있는 조선인 노동자 생활 관련 전시실과 기숙사터 안내판 설치 등이 간략하게 소개된 데 그쳤으며, 강제 동원을 직접 표현한 부분은 없는 상태라고 한다.

정부는 외교부 대변인 논평을 내 “이번 보고서는 사도광산 등재 당시 전체 역사를 사도광산 현장에 반영하라는 유산위 결정과 일본 스스로의 약속을 일본 정부가 충실히 이행하지 않았음을 보여주고 있음을 지적한다"고 밝혔다.

이어 “일본이 유산위 결정, 스스로의 약속, 한일 양국 정부 간 합의를 충실하게 이행해 나가기를 촉구한다”며 “사도광산 유산 등재 후속 조치와 관련해 앞으로도 일본 정부와 지속 대화해나가고자 한다”고 덧붙였다.

사도광산은 에도시대(1603∼1867)에 금광으로 유명했던 곳으로 태평양전쟁이 본격화한 후에는 전쟁 물자를 확보하는 광산으로 주로 이용됐다. 이때 식민지 조선인들이 강제 동원돼 혹독한 환경 속에서 차별받으며 일했다.