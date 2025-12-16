서울 ‘낮 최고 8도’ 누그러지는 추위…서울·경기남부 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

일부 지역에서 약한 비

뿌옇게 보이는 서울 종로구 광화문 일대. 뉴시스

화요일인 16일은 서울의 낮 최고기온이 8도까지 오르는 등 추위가 누그러져 다소 포근한 날씨를 보이겠다.

이날 오전 5시 기준 기온은 서울 2.5도, 인천 4.2도, 수원 2.2도, 춘천 -0.4도, 강릉 5.3도, 청주 3.0도, 대전 1.7도, 전주 3.8도, 광주 2.5도, 제주 7.4도, 대구 -1.9도, 부산 3.2도, 울산 1.2도, 창원 1.9도 등이다.

낮 최고기온은 서울 8도, 인천 9도, 수원 9도, 춘천 5도, 강릉 11도, 청주 11도, 대전 12도, 전주 12도, 광주 13도, 대구 12도, 부산 14도, 제주 17도로 예상된다.

전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원내륙·산지, 충청북부에서는 밤까지 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다. 그 밖의 충청권과 경북 북동 내륙·산지에도 오전부터 밤사이 0.1㎜ 미만의 빗방울 또는 0.1㎝ 미만의 눈이 떨어지는 곳이 있겠다.

중부 내륙과 남부 높은 산지를 중심으로 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 서울·경기 남부는 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0~2.5ｍ, 서해·남해 0.5~2.0ｍ로 예상된다.