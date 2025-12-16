다 쓴 전자담배 디바이스, 이제 우체통에…전국 회수 시스템 가동

다음달 1일부터 시행…불법 폐기 줄인다

이해를 돕기 위해 오픈AI의 ‘챗GPT’로 생성한 전자담배 디바이스 회수 장면 가상 이미지. ‘챗GPT’ 제공

우정사업본부의 우편 시스템이 다 쓴 전자담배 디바이스 회수에 활용된다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 기후에너지환경부·환경재단·한국필립모리스와 ‘전자담배 디바이스 우편회수 업무협약’을 체결한다고 16일 밝혔다.

소비자는 다음달 1일부터 다 쓴 디바이스(한국필립모리스 제조)를 우편전용 회수봉투에 넣어 가까운 우체국에 가지고 가거나 우체통에 넣으면 된다. 이렇게 모인 디바이스를 우체국은 재활용 업체로 전달하며, 재활용업체가 모인 디바이스를 처리한다.

협약에 따라 환경재단은 전자담배 디바이스 회수와 재활용 촉진을 위한 우편회수 봉투 제작과 캠페인 운영·홍보 등에 힘쓰고, 한국필립모리스는 회수 시스템 구축·운영에 필요한 재정적 투자와 지원을 통해 지속 가능한 환경 가치 창출에 기여한다. 우정사업본부는 디바이스 불법 폐기나 방치로 인한 환경오염과 오남용을 줄이고, 소재 재활용률을 높이는 등 자원순환 체계 구축에 기여할 전망이다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “전자담배 디바이스 외에도 우편망을 활용한 다양한 친환경 공공서비스를 확대해 국가 자원순환 정책에 적극 동참하겠다”고 말했다. 우정사업본부는 이미 우체국 창구와 우체통을 활용한 폐의약품과 일회용 커피캡슐 회수 우편서비스를 시행하고 있다.