‘칠레산 참고등어’·‘아일랜드산 소고기’ 맛 어떨까…이마트, 산지 다변화 전략

‘칠레산 참고등어’, ‘아일랜드산 소고기’ 맛은 어떨까.

이마트는 해외 산지 확대를 통해 먹거리를 보다 저렴하게 선보인다고 16일 밝혔다.

고등어 진열대. 이마트 제공

수입산 고등어와 소고기는 원/달러 환율 상승세가 장기화하는 상황에서 기존 산지 가격이 올라 수입 가격도 뛰었다. 이에 이마트는 대체 산지를 찾아 가격이 보다 저렴하면서도 품질이 높은 상품을 발굴했다고 설명했다.

우선 칠레산 ‘태평양 참고등어’를 수입해 오는 19∼31일 판매한다. 상품명은 ‘칠레산 태평양 간고등어’로, 한 손에 6000원 미만으로 선보인다. 이는 국산 간고등어 보다 25% 저렴하다. 노르웨이산과 비교하면 반값 수준이다.

이마트 관계자는 “노르웨이에서 대서양 고등어 어획량이 제한되면서 노르웨이산 고등어 가격이 급등했다”며 “내년에는 칠레산 태평양 참고등어로 기존 노르웨이산 고등어 물량의 절반을 대체할 예정이다”고 말했다.

축산에서는 ‘아일랜드산 소고기’를 선보인다.

아일랜드산 소갈비는 자유방목형으로 목초를 먹으며 건강하게 자란 소를 선별했다. 마블링이 촘촘하고 육질이 단단해 고소하고 담백한 맛이 특징이다. 이에 더해 아일랜드 소고기의 관세가 현재 2%에서 26년 7월부터 무관세로 전환됨에 따라 호주산 대비 약 5~6% 가격우위에 있는 점도 장기적인 수입 전략에 영향을 미쳤다.