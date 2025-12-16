‘조만장자’ 눈앞에 둔 일론 머스크…자산 996조원 달해

스페이스X, 내부자 주식매각서 8000억달러 평가

‘세계 2위’ 래리 페이지와는 4250억달러 격차

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 세계 최초의 ‘조(兆)만장자’ 자리에 한 걸음 더 다가섰다.

보통 순자산이 10억달러(약 1조4710억원)를 넘는 사람을 ‘억만장자’로 부르는데, 빠르면 내년에 자산이 1조달러(약 1471조원)를 넘는 신조어 ‘조만장자’의 주인공이 될 것으로 보인다.

미 경제지 포브스는 15일(현지시간) 머스크가 설립한 로켓 제조업체 스페이스X가 내부자 주식 매각에서 8000억달러(약 1177조원)로 기업가치를 평가받았다며, 지분 약 42%를 소유한 머스크의 순자산이 6770억달러(약 996조원)에 달했다고 보도했다.

스페이스X 기업가치가 지난 8월 4000억달러에서 약 4개월 만에 두 배로 늘어나면서, 머스크의 자산가치도 종전보다 1680억달러 증가했는데 지금까지 5000억달러 이상의 순자산을 보유한 사람은 아무도 없었다는 게 포브스의 설명이다.

특히 스페이스X는 내년 기업공개(IPO)를 목표로 하며 IPO를 통해 기업가치가 1조5000억달러에 이를 전망이다. 다만, 포브스는 스페이스X가 IPO에서 이 정도 가치를 달성하지 못해도 상장과 함께 머스크의 자산가치가 1조달러를 넘을 가능성이 크다고 전망했다.

테슬라는 지난달 주주총회에서 머스크가 향후 10년간 테슬라 시가총액을 8조5000억달러로 끌어올리는 등 주요 경영 성과를 달성할 경우 최대 1조달러 상당의 추가 주식을 지급하는 안을 통과시킨 바 있다. 이런 보상이 실현되면 머스크의 자산가치는 상상조차 불가능할 정도가 된다.

머스크가 설립해 운영 중인 인공지능(AI) 개발 스타트업 xAI의 가치도 점점 상승 중이다. 머스크가 xAI와 자신이 인수한 소셜미디어 기업 ‘엑스(X·옛 트위터)’를 합병해 세운 xAI 홀딩스는 종전 평가액의 2배가 넘는 2300억달러의 기업가치로 신규 자금 조달을 논의 중인 것으로 알려졌다. 머스크는 xAI 홀딩스 지분 53%를 보유한 것으로 추정된다.

포브스가 집계한 세계 2위 부자는 2520억달러(추정치) 자산을 보유한 구글 공동창업자 래리 페이지다. 그 차이가 4250억달러나 되는 만큼 머스크가 세계 최고 부자 타이틀을 잃을 가능성은 낮다고 포브스는 봤다.