정부, 4조5000억원 투자해 '세계 물류 거점' 확보

해외 공공지원 물류기반 2030년까지 40개 확충·50대 물류기업 3개사 육성

해외 컨테이너 터미널 지분부터 매입

정부가 '수출입 경제를 뒷받침하는 글로벌 물류 공급망 거점 확보'라는 비전 아래 2030년까지 해외 공공지원 물류 기반 40개 확충, 해외 항만터미널 10개 확보, 해외 주요 50대 물류기업 3개사 육성 등을 목표로 내걸었다.



해양수산부는 전 세계 물류 공급망의 불확실성 속에 안정적으로 수출입 물류를 지원하기 위한 이런 내용의 '글로벌 물류공급망 거점 확보 전략'을 마련해 16일 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 발표했다고 밝혔다.

부산 남구 신선대(사진 아래) 및 감만(위) 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 가득 쌓여 있다.

허만욱 해수부 해운물류국장은 "글로벌 항만·물류 인프라 투자를 위한 4조5천억원 플러스알파의 자금을 지원하고, 정부와 공공기관이 가진 역량을 최대한 동원해 우리 물류기업이 해외시장에서 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 돕겠다"라고 말했다.



정부는 해외 주요 물류 거점 국가 11곳을 중심으로 물류창고, 컨테이너 야드와 같은 보관·처리용 시설 투자를 우선 지원한다.



거점 국가를 중심으로 해양진흥공사, 항만공사 등이 지원하는 '공공지원 물류 기반시설'을 현재 9개에서 오는 2030년까지 40개로 늘릴 계획이다



해외 물류 거점 국가는 미국, 캐나다, 베트남, 인도네시아, 독일 등 11개로, 지난 10년간 우리나라와의 수출입 교역량, 해외 직접 투자액 등을 기준으로 정했다.



컨테이너 터미널의 경우 정부와 국적선사, 해양진흥공사, 항만공사, 국적 운영사 등이 참여하는 '컨테이너 터미널 확보 협의체'(가칭)를 구성해 투자처를 발굴하고 해외 진출 전략을 수립한다.



특히 해외 터미널 운영권 확보에 주력하던 기존 방식과는 달리 단기적으로는 1조원 규모의 '글로벌 컨테이너 터미널 투자 펀드'를 조성해 해외 터미널의 지분을 확보하고 이를 발판으로 향후 터미널 운영권까지 확보할 계획이다.



에너지, 곡물, 광물 등 전략 화물은 해외 벌크 터미널을 확보하기 위해 공공기관이 컨소시엄에 참여하는 방안을 모색하고 '친환경 선박연료 인프라 펀드'(1조원)와 '항만 스마트화 펀드'(5천억원)를 활용해 국내 노후 터미널의 현대화도 지원한다.



해수부는 우리 물류기업의 해외 진출 확대를 위한 전(全) 주기 지원체계를 마련한다.



투자 단계에서는 기업의 자금 조달 어려움을 해소하기 위해 해양진흥공사가 운용하는 '글로벌 물류공급망 투자펀드'의 한도를 1조원에서 2조원으로 확대한다. 추가 1조원 중 3천억원은 중소·중견 물류기업의 해외투자를 전담하기 위한 투자처 미특정 기금(블라인드 펀드)으로 조성한다.



이와 함께 정부가 운영하는 '공급망 안정화 기금'도 물류기업이 이용할 수 있도록 했다.



4개 항만공사가 합동으로 해외 투자를 추진하는 방안도 마련한다.



관세 인상으로 대표되는 글로벌 통상 환경의 변화와 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 기후 위기 심화 등으로 전 세계 물류 시장에서 공급망 불안정성이 높아지자 각국 물류기업과 선사들은 물류 인프라와 터미널을 추가 확보하고 있다.



반면 우리나라는 수출입 물류의 중요성에도 물류업의 해외투자와 인프라 확보가 저조한 상황이다.



최근 5년간 우리 물류 분야의 해외직접투자(FDI)는 제조업의 4%인 7억2천만달러에 불과하며 국내 주요 물류기업이 운영하는 해외 물류센터 중 소유권을 확보한 시설은 10%에 못 미친다.



특히 우리 기업이 보유한 해외 컨테이너 터미널은 한진해운 파산 이후 12개에서 7개로 줄어 주요 해상운송 경로 내 항만 인프라도 부족하다.

