고현정vs이제훈…'SBS 연기대상' 영예는

배우 고현정과 이제훈 중 누가 'SBS 연기대상'을 품을까.

두 사람은 31일 오후 9시 생방송하는 '2025 SBS 연기대상' 후보에 올랐다. 한지민을 비롯해 윤계상, 박형식 등 총 5명이 경합할 예정이다.

고현정은 '사마귀 : 살인자의 외출'에서 연쇄살인마 사마귀 '정이신'을 맡아 열였고, 이 드라마는 최고 시청률 7.5%(닐슨코리아 전국기준)를 기록했다. 이제훈은 2023년 '모범택시2'로 연기대상을 안았으나, 당시 '악귀' 김태리와 공동 수상했다. '모범택시3'는 8회 12.3%를 찍으며 인기몰이 중이다.

한지민은 '나의 완벽한 비서'에서 이준혁과 사내 로맨스로 설렘을 줬다. 12회 12%로 막을 내렸고, 국내외에서 로코 열풍을 일으켰다. 윤계상은 '트라이'에서 럭비부 괴짜 감독 '주가람'을 연기했으며, 이 드라마 최고 시청률은 6.8%다. 박형식은 '보물섬'을 통해 복수의 신으로 거듭났고, 16회 15.4%로 유종의 미를 거뒀다.

베스트 커플 투표도 진행 중이다. '나의 완벽한 비서' 한지민·이준혁, '보물섬' 박형식·홍화연, '귀궁' 육성재·김지연, '사계의 봄' 하유준·박지후, '우주메리미' 최우식·정소민, '키스는 괜히 해서' 장기용·안은진 등 총 다섯 커플이 후보에 올랐다. 24일까지 네이버 엔터 투표서비스에서 ID당 1일1회 투표 가능하다. 네티즌 투표 70%와 심사위원 투표 30%를 합산해 선정할 예정이다.

<뉴시스>