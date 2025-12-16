‘납치·폭행 피해’ 수탉 복귀…“하나뿐인 인생 1초도 아까워”

납치·폭행 피해를 입었던 유튜버 수탉(31·본명 고진호)이 방송 복귀 의지를 공식적으로 밝혔다.

수탉은 15일 자신의 유튜브 채널을 통해 “재판 끝날 때까지 피해자다움을 보여주며 우울하고 무기력하게만 있기에는 1분 1초조차 아깝다. 하나뿐인 인생이다”라며 “내일 중으로 다시 방송부터 복귀할까 한다”고 전했다.

유튜버 수탉. 수탉 유튜브 채널 캡처

그는 “청춘을 바치며 해온 일이기에 다시 잘할 수 있을 테니 너무 걱정 말라”고 덧붙였다.

수탉은 지난 10월 인천 송도국제도시의 한 아파트 지하주차장에서 20~30대 남성 2명에게 둔기로 폭행당한 뒤 차량에 감금돼 충남 금산으로 납치됐다. 중고차 거래 과정에서 갈등을 빚은 가해자들은 그의 금품을 빼앗고 살해할 계획까지 세웠던 것으로 조사됐다. 이 사건으로 수탉은 안와 골절과 손가락 골절, 얼굴 봉합 등 중상을 입은 것으로 전해졌다.

이날 오전에는 수탉을 납치·폭행한 일당의 첫 재판이 인천지법에서 열렸다. 강도살인미수와 공동감금, 강도상해 방조 등의 혐의로 구속 기소된 가해자 측은 공소 사실을 대체로 인정한 것으로 알려졌다. 수탉은 “기다리던 첫 재판이 오늘 오전에 열렸다”며 “내 모든 것을 빼앗으려 한 악마 같은 가해자들의 얼굴을 두 번 다시 보고 싶지 않기에 재판장에는 담당 변호사님만 출석했다”고 설명했다.

그는 재판 결과에 대해서도 “아무래도 결과가 나올 때까지는 시간이 좀 더 걸릴 것 같다”면서 “하루빨리 가해자들에게 합당한 처벌이 내려지는 것이 내게 가장 큰 위로이자 보상이기에 반드시 좋은 결과가 나오면 좋겠다”고 밝혔다.

유튜버 수탉의 납치·폭행 사건 당시가 찍인 폐쇄회로(CC)TV. 인천지검

수탉은 복귀를 결심하기까지의 고민도 털어놨다. 수탉은 “그간 심리 상담과 통원 치료를 받으며 이 순간을 극복하려 노력했다”면서도 “복귀했을 때 겉으로 보이는 밝은 모습들이 조금이라도 가해자 측에 유리하게 적용되지 않을까 하는 생각으로 복귀를 망설이기도 했다”고 밝혔다.

그러면서도 “많은 분이 이 사건에 관심 가져주시고 같이 분노해주시고 응원과 위로를 주셔서 감사하다”며 시청자들에게 고마움을 전했다.