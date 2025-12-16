“패션과 디저트의 만남”…투썸플레이스X무신사, ‘올겨울, 케이크를 입다’ 진행

투썸플레이스X무신사, 연말 제휴 프로모션 진행

투썸플레이스는 패션 플랫폼 무신사와 함께 연말 시즌 제휴 이벤트 ‘올겨울, 케이크를 입다’를 진행한다고 16일 밝혔다.

투썸플레이스X무신사 연말 제휴 이벤트. 투썸플레이스 제공

MZ세대가 선호하는 패션·디저트 카테고리를 결합해 새로운 연말 소비 경험을 선보이는 취지로 기획됐다. 이번 이벤트는 이날부터 오는 28일까지 약 2주간 양사 앱에서 동시 진행된다.

먼저 투썸하트 앱에서는 가성비·가심비를 중시하며 좋아하는 브랜드에 적극적으로 참여하는 MZ세대의 팬덤형 소비 패턴에 맞춰 다양한 혜택을 제공한다. 투썸하트 앱 내 이벤트 페이지에서 매일 오전 10시 ‘오늘의 케이크’ 선택 시 무신사 앱에서 사용할 수 있는 최대 25% 할인 쿠폰이 지급된다. 이어 ‘투썸x무신사 콜라보 화보 속 케이크(스초생, 화초생, 말차 아박 홀케이크)’ 3종을 구매하고 이벤트 응모 시 추첨을 통해 무신사머니 상품권 100만원(1인)도 제공한다.

동시에 무신사 앱에서는 투썸플레이스 혜택을 게임하듯 즐길 수 있는 참여형 이벤트가 진행된다. 오는 22일까지 진행되는 ‘무퀴즈’ 이벤트 참여 고객에게는 투썸플레이스의 시그니처 케이크 ‘스초생’ 또는 아메리카노(R) 무료 쿠폰 중 1종을 한정 수량 랜덤으로 증정한다. 오는 28일까지 운영되는 ‘랜덤기프트 이벤트’ 참여 시 홀케이크 15% 할인, 피스케이크 20% 할인, 커피·음료(R) 20% 할인, 1만원 이상 구매 시 1000원 할인 등 4종의 쿠폰 중 하나가 랜덤으로 지급되며, 더불어 매일 100명 한정 ‘떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림’ 100원 래플 행사까지 다양한 행사가 준비되어 있다.

투썸플레이스 관계자는 “패션과 디저트라는 서로 다른 영역을 연결해 MZ세대가 즐길 수 있는 브랜드 팬덤 기반의 새로운 연말 경험을 만들고자 무신사와 함께 이벤트를 기획했다”며 “올겨울 투썸의 달콤한 케이크와 무신사의 감각적인 브랜드 경험을 함께 즐기며 더욱 특별한 연말을 보내시길 바란다”고 밝혔다.