‘한두 번 해본 솜씨 아냐’…술 취해 뻗은 라쿤의 ‘화려한 과거’

미국의 한 주류 판매점에 침입해 술을 잔뜩 마시고 화장실에서 만취 상태로 검거됐던 라쿤이 사실은 주변 상가들을 제집처럼 드나든 ‘상습범’이었던 것으로 드러났다.
14일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등 외신에 따르면, 버지니아주 하노버 카운티 당국은 지난달 29일 주류 판매점 화장실에서 뻗어 자다 붙잡힌 이 라쿤이 인근 무술 도장과 차량국(DMV) 사무실에도 침입했던 개체와 동일범일 가능성이 높다고 밝혔다.
하노버 카운티의 동물보호국 직원인 서맨사 마틴은 현지 팟캐스트에 출연 이 같은 내용을 전했다.
마틴은 “이 라쿤은 이전 침입 장소에서도 과자 봉지 등 흔적을 남겼다”며 “이 녀석이 건물로 들어가는 경로를 꿰뚫고 있는 작고 영리한 생명체”라고 혀를 내둘렀다.
지난달 24일 이 라쿤은 천장을 뚫고 주류 판매점에 잠입해 럼, 위스키, 보드카 등 무려 14종의 술병을 깨뜨리며 난장을 피웠다. CCTV에는 라쿤이 매장을 휘젓고 다니며 신나게 노는 모습이 고스란히 담겼고, 결국 술에 취해 화장실에서 곯아떨어진 채로 발견돼 화제가 됐다.
하지만 이 사고뭉치는 뜻밖의 ‘복덩이’ 됐다. 동물관리국 직원이 술에 취해 널브러진 라쿤의 사진을 온라인에 올리면서 해당 라쿤이 전 세계적으로 유명해진 것이다.
‘만취 라쿤’의 모습을 담은 티셔츠 등 굿즈 판매 수익금은 20만 달러(약 2억9000만 원)에 달했으며, 이 돈은 전액 지역 동물 보호소 시설 개선에 쓰일 예정인 것으로 알려졌다.