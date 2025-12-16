너무 예뻐서 이혼했다?…돌싱남의 결혼 실패 원인 1위 보니

재혼을 희망하는 돌싱 남성 3명 중 1명은 전 배우자와의 결혼 실패 원인으로 ‘외모 등 상대의 장점에 눈이 멀었기 때문’이라고 밝혔다.

16일 재혼정보회사 온리유는 결혼정보업체 비에나래와 함께 지난 8~14일 전국 재혼 희망 돌싱 남녀 536명(남녀 각 268명)을 대상으로 설문조사를 실시한 결과를 공개했다.

조사 결과 남성 응답자의 35.1%가 ‘전 배우자와의 결혼 실패 요인을 결혼 전에 미리 도려내지 못한 이유’에 대해 ‘(외모 등 상대의) 장점에 눈이 멀어서’라고 답했다.

픽사베이

같은 질문에 대해 여성 응답자의 답변은 ‘설마하고 믿었다’가 32.1%로 가장 많았다. 남성의 경우도 2위가 ‘설마하고 믿었다’(28.7%)였으며, 여성은 ‘(경제력 등 상대의) 장점에 눈이 멀었다’(26.1%)가 뒤를 이었다.

그밖의 응답으로는 남녀 모두 ‘결혼 후에 문제가 발생했다’(남 22.0%, 여 23.5%), ‘상대가 철저히 숨겼다’(남 14.2%, 여 18.3%) 등이 꼽혔다.

결혼 생활 중 실제 갈등의 원인을 묻는 질문에서는 성별에 따라 답변의 차이가 드러났다. 남성 응답자는 ‘성격·가치관’을 가장 큰 갈등 요인으로 꼽았고(33.2%), 여성 응답자는 ‘가정 경제’를 1위로 선택했다(34.7%). 2위는 남성의 경우 ‘가정 경제’(27.3%), 여성은 ‘성격·가치관’(29.1%)이었다.

이어 남성은 ‘자녀’(23.1%), ‘배우자의 가족’(16.4%) 순으로 응답했고, 여성은 ‘배우자의 가족’(20.5%), ‘자녀’(15.7%)가 뒤를 이었다.

온리유 관계자는 “배우자 선택 과정에서 이미 결혼 실패의 전조가 나타나는 경우가 많다”며 “성격과 가치관, 생활 태도보다 외모나 경제력 같은 장점을 지나치게 강조한 결과”라고 분석했다.