국힘 재선모임서 지도부에 쓴소리…"한심한 얘기할 때 아냐"

유정복 "위험하단 말뿐 노력 없어, 인재영입 총력"…'민심 공천 필요' 의견도

국민의힘 재선 의원들이 16일 주최한 토론회에서 내년 6·3 지방선거 승리를 위해선 반성과 개혁을 통해 중도층 민심을 잡는 데 집중해야 한다는 제언이 나왔다.



국민의힘 재선 의원 공부모임인 '대안과책임'은 이날 국회 의원회관에서 '지방선거 D-6개월 어떻게 해야 승리할 수 있나' 토론회를 열어 지선을 앞두고 박스권에 갇힌 당 지지율을 끌어올리기 위한 당 운영 방향을 논의했다.

유정복 인천광역시장. 연합뉴스

발제자로 나선 유정복 인천시장은 서두부터 쓴소리를 쏟아냈다.



유 시장은 "지금 민심은 한마디로 '더불어민주당은 못 믿겠다, 불안하다. 그러나 국민의힘은 더 못 믿겠다, 지지할 수 없다'는 것"이라며 "다들 '처절하다, 위험하다'고 하지만 그저 얘기뿐 실제 뒷받침할 어떤 노력도 뒤따르는 것을 볼 수 없다"고 비판했다.



그는 혁신과 인재 영입으로 총선 승리를 이뤄냈던 사례를 거론하며 현재의 공천 시스템을 바꿔야 한다고 주장했다.



유 시장은 "인재 영입에 총력을 다해야 한다. 사람을 통한 메시지보다 강렬한 게 없다"며 "어떻게 이기는 공천을 할까가 전제돼야 한다. 유불리를 따지고 정치적 계산을 하는 모습으로는 이번 선거는 어렵다"고 지적했다.



이어 "당 대표부터 지도부, 국회의원들이 모두 '우리에게 공천 권한은 없다'고 선언하고 국민이 납득할 만한 혁명을 일으켜야 한다"며 "(경선룰에서) 당원과 국민이 7대 3이다, 5대 5다 하는데 전국 상황이 다 다른데 이런 구태의연한 행태로 어떻게 극복하느냐. 정교하게 하려면 다 상황이 다르다"고 직격했다.



유 시장은 "'여론조사가 현실 인식을 반영하는 것이 아니다'라는 한심한 얘기를 하면 가능성이 없다. '전화 면접 조사는 못 믿는다' 그런 얘기를 할 때가 아니다. 그건 희망 사항일 뿐"이라며 지지율을 둘러싼 당내 논란을 비판했다.



'대안과책임' 소속 엄태영 의원은 환영사에서 "혁신은 가죽을 벗기는 진통이다. 당명이라는 껍데기부터 바꿀 때가 됐다"며 "체질까지 바꾸고 뼈를 깎는 노력을 할 시점"이라고 말했다.



김도읍 정책위의장은 "6·3 지선은 무도하고 아마추어적인 국정운영 난국을 바로잡고 민생 밑바탕을 회복하는 전환점이 돼야 한다"며 "동시에 국민의힘의 책임과 존재 이유를 국민 앞에 증명해야 하는 당 존립의 분기점"이라고 말했다.



양향자 최고위원은 "우리가 조기 대선에서 패배하고 그 기록을 남기지 않은 것은 뼈아픈 지점이다. 진단을 회피하는 정당은 또다시 패배하게 돼 있다"며 "외연을 넓히는 정치, 변명 아닌 책임지는 정치, 미래를 설계하는 정치를 해야 한다"고 주장했다.



이날 토론회에는 '대안과책임' 소속 권영진·박정하·배준영·서범수·이성권·조은희·최형두 의원을 비롯해 주호영·김기현·안철수·김성원·성일종·이만희 의원 등 중진 의원까지 참석했다.



한편 국민의힘 초선 의원들도 초선 모임 대표를 선출하기 위한 회의를 이날 국회에서 열고 당이 나아가야 할 방향을 논의했다.



초선 모임 대표를 지낸 김대식 의원은 "투쟁만으로 국민 마음을 얻을 수 없다는 현실은 분명하다"며 "누군가를 향해 싸우는 정당이 아니라 국민을 향해 다가가는 정당이 돼야 한다. 강한 투사도 필요하지만, 지선을 6개월 앞둔 지금은 국민의 마음을 읽고 길을 제시하는 전략이 더 요구되는 시기"라고 강조했다.

<연합>