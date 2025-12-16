청오SW, ‘써브웨이’ 한국 마스터 프랜차이즈 사업자로 선정

오광현 청오DPK 회장(왼쪽)과 써브웨이 아시아태평양 지역 조셉 슈 사장. 청오SW 제공

도미노피자 운영사 청오DPK의 계열사 청오SW가 미국에 본사를 둔 샌드위치 브랜드 ‘써브웨이(SUBWAY)’의 국내 새로운 마스터 프랜차이즈 사업자로 선정됐다.

16일 외식업계에 따르면 청오SW는 기존 써브웨이 매장이 성공적으로 운영될 수 있도록 돕고 향후 전국적으로 매장 확장·관리 운영 권한을 전날부터 보유했다.

청오SW는 1990년부터 35년동안 한국 피자 프랜차이즈 시장에서 도미노피자를 운영해온 청오DPK의 계열사다.

기존 도미노피자 운영 경험과 전략을 바탕으로 써브웨이를 대한민국 프랜차이즈 시장에서 중요한 이정표를 만들어 나가겠다는 계획이다.

특히 도미노피자가 성공적으로 축적해 온 가맹사업 운영 노하우를 바탕으로 빠르게 변화하는 디지털 시장에 대응한 혁신적인 운영 방안을 도입하고, 헬시플레저 트렌드에 부합하는 메뉴 개발로 고객 만족도도 높일 방침이다.

청오SW 관계자는 “소비자들에게는 긍정적인 경험을 선물하고 가맹점주들은 장기적인 가치를 창출할 수 있는 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 말했다.