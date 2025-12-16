[속보] 李대통령 “탈모는 요즘 생존 문제…탈모약 건보 적용 검토해달라”

이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 탈모 치료제의 건강보험 적용을 검토할 것을 지시했다.

이 대통령은 16일 오후 세종시 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 등 관계 부처 업무보고에서 “예전에는 (머리카락이) 미용의 문제였는데, 요즘은 생존의 문제라고 생각하는 것 같다”며 탈모 치료제의 건보 적용 가능성을 언급했다.

이 대통령은 “무한대로 해주는 것이 재정적으로 부담이 된다면 횟수 제한이나 총액 제한을 두는 방식도 있을 것”이라며 “탈모약 건강보험 적용을 한 번 검토해보면 좋겠다”고 말했다.

이어 “제가 지난 20대 대통령 선거 후보 시절 탈모약 지원을 공약한 적이 있다”며 “탈모도 병의 일부 아니냐. 요즘 젊은이들이 탈모약을 많이 쓴다고 하더라. 검토해 본 적이 있느냐”고 정은경 보건복지부 장관에게 물었다.

이에 대해 정 장관은 “의학적 원인으로 발생하는 원형 탈모 등은 치료 지원을 하고 있다”면서도 “유전적 요인에 따른 탈모는 의학적 치료와의 연관성이 상대적으로 낮아 건강보험 급여 대상에는 포함하지 않고 있다”고 답했다.

그러자 이 대통령은 “‘나도 보험료 내는데 혜택 좀 보자’는 생각을 하는 분들도 많다”며 “탈모약을 의료보험 대상으로 지정하면 약가가 내려간다는 이야기도 있다. 그런 부분까지 포함해 종합적으로 검토해 달라”고 주문했다.