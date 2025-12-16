씨앤씨인터내셔널, 에이치이엠파마와 마이크로바이옴 스킨케어 공동연구 MOU 체결

12일, 마이크로바이옴 기반 스킨케어 연구 파트너십 MOU 체결

마이크로바이옴 기반 고기능성 스킨케어 제품 공동 개발, 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력 확보

12일 에이치이엠파마에서 진행된 협약식을 통해 상호 협력을 다짐하는 모습. 왼쪽부터 씨앤씨인터내셔널 배수아 대표, 에이치이엠파마 지요셉 대표

글로벌 종합 화장품 ODM 기업 씨앤씨인터내셔널(대표 배수아)은 지난 12일 마이크로바이옴 전문 기업 에이치이엠파마(대표 지요셉)와 ‘마이크로바이옴 기반 스킨케어 연구 파트너십’ 업무협약을 체결하고, 차세대 고기능성 스킨케어 공동 개발에 나선다고 16일 밝혔다.

마이크로바이옴은 우리 몸에 공존하는 미생물과 그 집합체가 만들어낸 생태계로 차세대 스킨케어 패러다임의 핵심 기술이다. 이번 협약을 통해 양사는 △스킨 마이크로바이옴 연구 및 검증 시스템 구축 △바이오 기반 소재 개발 △유익균·유해균 제어 기술 개발 △마이크로바이옴 기반 스킨케어 제형 개발 등 포괄적인 협력을 추진한다. 씨앤씨인터내셔널은 글로벌 브랜드와의 협업을 통한 풍부한 개발 경험과 상용화 기술을, 에이치이엠파마는 마이크로바이옴 연구 노하우와 바이오 신소재 설계 역량 등을 제공해 고기능성·고부가가치 스킨케어 제품을 공동 개발하고 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

특히 마이크로바이옴 균형을 회복·유지할 수 있는 프로바이오틱스·포스트바이오틱스 소재와 함께 유익균을 증진하고 유해균을 선택적으로 억제하는 기능성 원료 발굴에도 공동으로 나선다. 피부 유형별 마이크로바이옴 패턴을 정밀 분석해 제품 기획 및 제형 설계에 반영하는 개발 체계를 구축하고 이를 통해 한 단계 진화된 맞춤형 스킨케어 솔루션 구현에 나설 계획이다.

씨앤씨인터내셔널은 이번 협약을 통해 색조에 강점을 가진 기존 포트폴리오를 기초·하이브리드·썬케어 등 스킨케어 영역으로 확장하는 전략을 한층 가속화하게 된다. 양사는 향후 공동 개발 제품을 기반으로 장기 파트너십을 구축하고 이를 통해 차별화된 고기능 스킨케어 라인업을 단계적으로 확장해 나갈 예정이다.

씨앤씨인터내셔널 배수아 대표는 “당사의 혁신 제형 개발 역량에 에이치이엠파마의 마이크로바이옴 연구 기술을 더한다면 한층 차별화된 스킨케어 제품을 선보일 수 있을 것”이라며, “이번 협약을 시작으로 맞춤형 스킨케어 솔루션을 한층 강화해 글로벌 스킨케어 시장을 함께 선도해 나갈 것”이라고 전했다.

에이치이엠파마 지요셉 대표는 “이번 파트너십은 양사가 보유한 기술 기반 연구를 더욱 확장하는 계기이며, 마이크로바이옴 기반 스킨케어 연구 수준을 한 단계 끌어올릴 중요한 출발점”이라며 “협력 과정에서 개발되는 연구 성과를 통해 새로운 가치 창출 가능성을 지속적으로 모색할 계획”이라고 전했다.