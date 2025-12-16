‘새 황제’ 셰플러 올해의 선수 4년 연속 수상

올해 6승을 쓸어 담으며 미국프로골프(PGA) 투어를 지배한 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)가 4년 연속 ‘올해의 선수’에 등극했다.
PGA 투어는 16일 올해의 선수에게 주는 잭 니클라우스 어워드 수상자로 셰플러를 선정했다고 밝혔다. 1990년 창설된 잭 니클라우스 어워드에서 4년 연속으로 상을 받은 선수는 1999~2003년 5년 연속 수상한 타이거 우즈(50·미국)에 이어 셰플러가 두 번째다.
지난해 7승을 거둬 ‘새 황제’에 오른 셰플러는 올해도 눈부신 활약을 펼쳤다. 그는 손바닥 부상으로 2025 시즌을 늦게 시작했지만 20개 대회에 출전해 메이저 대회 PGA 챔피언십과 디 오픈 포함 6승을 기록했다. 5월 더CJ컵 바이런 넬슨에서는 PGA 투어 72홀 최소타 타이기록(31언더파 253타)도 세웠다. 또 메모리얼 토너먼트 2연패를 달성했다. 최근 40년 동안 2년 연속 PGA 투어 6승 이상을 거둔 선수도 우즈에 이어 셰플러가 두 번째다.
특히 단 한차례도 컷 탈락하지 않았고 톱10 성적은 PGA 투어 최다인 17차례를 기록했다. 셰플러는 이런 빼어난 성적을 바탕으로 주요 개인 타이틀을 싹쓸이 했다. 상금 1위(2765만9550달러), 평균 타수 1위(68.13타) 등 PGA 투어가 집계하는 17개 부문에서 1위에 올랐다. 셰플러는 “기복 없이 일관된 성적을 냈다는 것이 가장 자랑스럽다”고 수상 소감을 밝혔다.
올해의 선수는 정규대회에 15차례 이상 출전한 투어 회원들이 지난 4~12일 진행한 투표로 선정됐다. 최종 후보에 셰플러와 로리 매킬로이(36·북아일랜드), 토미 플리트우드(34·잉글랜드), 벤 그리핀(29·미국) 등 4명이 올랐다. 6월 로켓 클래식에서 우승한 올드리치 포트기터(21·남아공)는 올해의 신인선수에게 주는 아널드 파머상을 받았다. 그는 어니 엘스(1994년), 트레버 이멀먼(2006년)에 이어 이 상을 받은 세 번째 남아공 선수다.