머라이어 캐리 캐럴송, 20주째 1위 빌보드 新

싱글 차트 ‘핫 100’… 비연속적

67년 역사상 최장 기간 정상

31년 전에 발표한 이후 크리스마스를 대표하는 노래 중 하나가 된 미국 팝스타 머라이어 캐리(Mariah Carey)의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)’가 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 최장(최다) 기록을 세웠다.

1994년 발매된 머라이어 캐리의 ‘메리 크리스마스’ 앨범 표지. 소닉뮤직 제공

15일(현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고기사에 따르면 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 지난 주에 이어 20일 자 ‘핫100’ 1위에 올랐다. 이에 따라 해당 곡은 비연속적으로 20주째 1위를 차지했다. 67년 역사의 이 차트 최장 기간 1위 기록이다. 미국 컨트리 가수 샤부지(Shaboozey)의 ‘어 바 송(A Bar Song)’과 미국 래퍼 릴 나스 엑스(Lil Nas X)의 ‘올드 타운 로드(Old Town Road)’ 19주 1위 기록을 넘어선 것이다.



‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 캐리가 1994년 발표한 앨범 ‘메리 크리스마스’에 실린 곡이다. 역시 연말마다 소환되는 영화 ‘러브 액츄얼리’(2003) 등에 삽입되며 지속적인 인기를 누렸다. 특히 스트리밍 플랫폼이 계절별로 제공하는 플레이리스트를 선호하는 청취자가 많아지면서 이 노래가 부상하기 시작했다. 2017년 12월 처음으로 ‘핫100’ 10위권에 진입한 뒤 이후 꾸준히 역주행했다.