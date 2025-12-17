고향 사랑 모아모아서 1000억! 情다운 답례품에 해피∼

연말 달군 고향사랑기부금



‘세액공제’ 등 혜택에 기부 늘어

2024년 879억→올해 1000억 돌파



산불 특별재난지역 성금 집중에

민간 플랫폼 참여 확대도 ‘한몫’

올해 ‘고향사랑기부’ 누적 모금액이 처음으로 1000억원을 넘어섰다. 지난봄 산불피해로 특별재난지역으로 지정된 지역에 기부가 집중된 데다 민간 플랫폼을 통한 참여가 늘어난 것이 전체 모금액 상승을 이끌었다.



행정안전부는 전날 기준으로 2025년 고향사랑기부 누적 모금액이 1000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다. 제도 시행 첫해인 2023년에는 651억원, 지난해에는 879억원이 모금됐다. 올해는 이달 9일 기준으로 이미 지난해 실적을 넘어섰다. 고향사랑기부제는 지방소멸위기에 대응하기 위한 제도로, 개인이 주소지 외 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품을 받을 수 있다.

연말 정산 시 10만원까지는 전액 세액 공제가 적용되고, 초과분에는 공제율 16.5%가 적용된다. 연간 최대 한도는 2000만원이다. 답례품은 기부금의 30% 한도에서 제공된다. 예컨대 10만원을 기부하면 최대 3만원 상당의 답례품을 추가로 받을 수 있다.



행안부는 지난 3월 산불피해로 특별재난지역으로 지정된 산청·울주·안동 등 8곳에 대국민 기부가 집중된 영향이 컸다고 분석했다. 올해 3∼4월 모금액은 184억원으로 지난해 같은 기간(79억원) 대비 2.3배 수준으로 늘었다. 정부는 당시 모금액 확산을 위해 관련법을 개정해 10만원 초과분에 대한 세액공제율을 기존 16.5%에서 33%로 확대하기도 했다.



민간플랫폼 비중도 크게 늘어난 것으로 나타났다.



행안부는 지난해 12월부터 정부가 운영하는 ‘고향사랑e음’뿐 아니라 민간 애플리케이션·웹에서도 고향사랑기부를 할 수 있도록 했다. 올해 민간플랫폼(국민·기업·농협·신한·하나은행, 액티부키, 웰로, 위기브, 체리) 기부 비중은 21.9%로, 지난해(7.1%)보다 3배 늘었다. 행안부는 올해 3개 민간플랫폼이 추가로 개통되면서 기부 접근성이 높아졌다고 설명했다. 기부 참여층은 연령대별로 30대가 30.7%로 가장 많았고, 40대(28.7%), 50대(24.7%)가 뒤를 이었다.



기부금은 지자체의 주민복리 증진 등 기금사업에 활용된다. 광주 동구의 경우 고향사랑기부제로 90년 전통의 광주극장을 지켜내고 있고, 곡성군은 소아과 전문의 진료를 운영하고 있다.



행안부는 연말 근로소득자를 중심으로 기부가 늘 것으로 전망했다. 실제 전체 기부액 중 12월 비중은 2023년 40.1%에서 지난해 49.4%로 늘었다. 내년부터는 10만원 초과 20만원 이하 기부금에 대한 세액공제율이 기존 16.5%에서 44%로 확대된다.



김민재 행안부 차관은 “기부자 한 분 한 분의 따뜻한 마음이 모여 기부금 1000억원이라는 성과를 냈다”며 “연말을 맞아 따뜻한 마음을 고향에 전해 지방소멸 위기 극복과 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 고향사랑기부에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.