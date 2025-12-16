[포토] 한소희-전종서 '같은 듯 다른 매력'

배우 한소희(사진 왼쪽)와 전종서가 16일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 ’프로젝트 Y’의 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
영화 ’프로젝트 Y’는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 영화 '박화영' '어른들은 몰라요' 등을 선보였던 이환 감독이 메가폰을 잡았다.
배우 한소희(사진 왼쪽)와 전종서가 16일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 ’프로젝트 Y’의 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
영화 ’프로젝트 Y’는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 영화 '박화영' '어른들은 몰라요' 등을 선보였던 이환 감독이 메가폰을 잡았다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지