[포토] 한소희-전종서 '프로젝트 Y'

배우 한소희(사진 왼쪽)와 전종서가 16일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 ’프로젝트 Y’의 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화 ’프로젝트 Y’는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 영화 '박화영' '어른들은 몰라요' 등을 선보였던 이환 감독이 메가폰을 잡았다.