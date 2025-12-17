반도체·車·조선기업 만나 외환 협력 당부

기재부, 주요 수출기업과 간담회 진행

선물환매도·환헤지 확대 등 논의한 듯

정부가 반도체·자동차·조선 분야 주요 수출기업과 만나 외환수급 개선 등 협력을 당부했다. 원·달러 환율이 고공행진하고 있는 상황에서 기업들의 환전 및 선물환 공급 확대 필요성을 강조한 것으로 보인다.

이형일 기획재정부 1차관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '주요 수출기업 간담회'를 주재, 발언하고 있다. 기획재정부 제공

기획재정부는 이형일 1차관 주재로 16일 정부서울청사에서 삼성전자·SK하이닉스(반도체), 기아·현대차(자동차), HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션(조선업) 등 주요 수출기업과 간담회를 진행했다고 밝혔다. 이날 간담회 참석 대상 업종으로는 외환시장 주요 수급 주체로서 수출입을 대표하는 15대 품목 중 상위 2개 산업(반도체·자동차)과 주요 선물환 공급 주체인 조선업이 선정됐다.



이 차관은 최근 원화 변동성 확대 우려가 커지는 상황에서 주요 수출기업이 국가 경제와 민생에 미치는 영향, 개별기업의 환리스크 관리의 중요성 등을 강조했다. 특히 참석 기업들이 환 헤지를 확대하는 등 외환시장 안정을 위해 적극적으로 협력해 달라고 당부했다. 외환시장에 영향력이 큰 조선업 수출기업이 참석한 만큼 선물환 매도 확대 필요성도 공유됐을 것으로 분석된다. 수출기업이 미래에 받을 달러를 현재 시점에서 미리 파는 식으로 선물환 매도를 늘리면 외환시장에서 달러 공급이 확대돼 원·달러 환율은 하락 압력을 받게 된다.



이 차관은 아울러 최근 기재부 내에 발족한 외화업무지원 태스크포스(TF)를 기업에 소개하고, 향후 기업들이 자료 협조 등에 긴밀히 협력해 달라고 당부했다. 앞서 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 지난달 30일 “수출기업의 환전과 해외투자 현황 등을 정기 점검하고 검토하겠다”고 밝힌 바 있다.