[이코노 브리핑] KB證 강진두·KB저축銀 곽산업 대표 추천 외

KB證 강진두·KB저축銀 곽산업 대표 추천

KB금융지주는 16일 ‘계열사 대표이사 후보추천위원회’를 열고 KB증권 IB(투자은행)부문 후보로 강진두 KB증권 경영기획그룹장 부사장, KB저축은행 대표 후보로 곽산업 KB국민은행 개인고객그룹대표 부행장을 새로 추천했다. 이홍구 KB증권 WM(자산관리)부문 대표, 구본욱 KB손해보험 대표, 김영성 KB자산운용 대표, 빈중일 KB캐피탈 대표, 성채현 KB부동산신탁 대표는 다시 추천돼 사실상 연임에 성공했다. 후보들은 이달 중 각 계열사의 최종 심사를 거쳐 주주총회에서 선임이 확정된다. 임기는 신임 대표는 2년, 재선임된 경우 1년이다.

네이버페이, 10대 전용 앱·선불카드 출시

네이버페이가 10대 전용 네이버페이 애플리케이션(앱)과 선불카드 ‘머니카드Y’를 출시했다고 16일 밝혔다. 앱은 7∼18세 청소년까지 사용 가능하며 오프라인 가맹점 현장결제를 지원하는 ‘결제’, 용돈기록장이 제공되는 ‘내 지갑’, 캐릭터 키우기와 미션을 통해 포인트를 쌓을 수 있는 ‘페이펫’, 친구에게 무료 송금이 가능한 ‘송금’, 10대들을 위한 투자 정보를 얻을 수 있는 ‘증권’ 탭으로 이뤄져 있다. 10대 전용 선불카드인 머니카드Y는 충전된 네이버페이머니와 포인트를 본인 명의의 실물카드로 소지해 온·오프라인에서 결제하고 포인트 적립을 받을 수 있다.

신한銀·현대차, 자동차 금융상품 개발 협력

신한은행은 지난 15일 서울 강남구 현대자동차 강남대로 사옥에서 현대자동차와 자동차 금융 상품 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 △제휴 적금 상품 출시를 위한 공동 기획·개발 △상품 출시 후 양사 채널을 활용한 홍보 협업 △제휴 자동차 금융 상품의 기획·개발·홍보 협업 등 다양한 영역에서 시너지 창출에 나설 계획이다.