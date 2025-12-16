李대통령 “국정 투명 공개돼야 국민주권 내실화”

생중계 보고 논란에 취지 강조

“넷플릭스보다 재밌다는 설도”

이재명 대통령은 16일 정부 업무보고가 사상 최초로 생중계되는 것과 관련해 “국정이 국민에게 투명하게 공개돼야 한다”면서 “그래야 국민 중심 국정운영이 제대로 될 수 있으며 국민주권도 내실화된다”고 거듭 강조했다.

최근 업무보고 과정에서 이 대통령이 일부 기관장에게 강도 높은 질책을 하거나 추궁하는 장면이 생중계되며 논란이 이어지는 가운데 업무보고를 생중계하는 취지를 다시 강조하며 협조를 요청한 것으로 풀이된다.

부처 업무보고 송곳 질의 이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 부처 업무에 대해 질의하고 있다. 이 대통령은 정부 업무보고를 역대 정부 최초로 생중계 진행하는 것과 관련해 “국정이 국민에게 투명하게 공개돼야 한다”며 “그래야 국민 중심 국정운영이 제대로 될 수 있으며 국민주권도 내실화된다”고 강조했다. 왼쪽 두번째는 김민석 국무총리. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 정부세종청사에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “공무원들 입장에서는 새 방식이 익숙하지 않을 수 있고, 예년과 같은 형태로 업무보고를 하면 편할 수도 있을 것”이라면서도 “정책을 투명하게 검증하면서 집단지성을 모아야만 정책에 대한 신뢰도가 커진다”고 강조했다. 그러면서 “(공무원들도) 연습하다 보면 좋아질 것”이라며 “각 부처는 남은 업무보고 준비를 잘해 달라”고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 보건복지부 등을 대상으로 한 업무보고에서는 “요즘 업무보고에 대한 국민 관심이 높아져 생중계 시청률도 많이 나올 것 같다. 넷플릭스보다 더 재미있다는 설도 있더라”며 “국민이 국정에 관심이 많아진 것은 좋은 현상”이라고 말하기도 했다.



이 대통령은 공무원들의 사기 진작에도 힘써 달라고 주문했다. 이 대통령은 “공직자들의 특별한 헌신과 성과에 대해서는 특별한 보상을 하겠다”면서 “각 부처는 탁월한 성과를 내는 공무원들에게는 그에 걸맞은 파격적 포상이 이뤄지도록 후속 조치를 신속하게 추진해 달라”고 지시했다.