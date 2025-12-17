“2026년 경제성장률 1.7% 전망… 내수는 부진”

한경연 보고… 반도체·조선 견인

한국 경제가 내년 반도체와 조선 수출 확대에 힘입어 1.7% 성장할 것이라는 전망이 나왔다. 한국경제인협회 산하 한국경제연구원(한경연)은 16일 ‘KERI 경제동향과 전망’ 보고서를 통해 이같이 밝혔다.보고서를 보면 내년에도 수출이 한국 경제 성장을 이끌 것으로 분석됐다. 반도체와 조선 중심으로 수출이 늘어 전년보다 수출이 0.8% 증가할 전망이다. 인공지능(AI)과 AI 데이터센터 투자 확대에 따라 반도체 수요가 탄탄할 것으로 보이고, 조선업도 고부가가치 선박과 특수선을 중심으로 양호한 수주가 이어질 것으로 봤다.

부산 남구 신선대부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

하지만 이런 회복세가 소비나 투자, 건설 등 국내 수요 전반으로 퍼지는 데엔 제한적일 것으로 평가됐다. 내년 민간소비는 1.6% 증가하겠지만 실질임금 개선 속도가 완만하고 생활물가와 주거비 부담이 높아 회복 폭이 크지 않을 전망이다. 설비투자도 전통 제조업의 반등이 어려울 것으로 보이고 건설투자의 경우 건설투자사업(PF) 조정 영향과 착공·분양 지표 부진 등으로 정상화까지 시간이 더 걸릴 전망이다.