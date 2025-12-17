10년 내 히트펌프 350만대 보급… 냉난방 탈탄소화 가속

기후부, 보급 활성화 방안… 온실가스 518만t 감축 목표



주변 자연서 열 끌어와 냉난방 사용

연료 태우지 않아 CO₂ 직접배출 없어



누진세·비싼 설치비에 보급 제약

2022년 국내 36만대 수준 그쳐



맞춤 요금·설치비 지원 등도 확대

히트펌프 산업협회도 신설 추진

정부가 2035년까지 히트펌프 350만대를 보급해 온실가스 518만t을 줄인다는 목표를 내놨다. 기후에너지환경부는 16일 정부세종청사에서 열린 산업경쟁력강화 관계장관회의 겸 성장전략태스크포스(TF)에서 ‘히트펌프 보급 활성화 방안’을 발표했다.



히트펌프는 주변의 열을 끌어와 난방이나 냉방에 사용하는 장치다. 연료를 태우지 않기 때문에 이산화탄소의 직접적인 배출이 없어 화석연료 난방(보일러)을 대체할 수 있는 친환경 장치다. 삼성, LG 등 우리 기업이 히트펌프를 유럽에 수출하고 있지만 정작 국내는 주택용 전기요금 누진제 부담과 높은 설치비용 등으로 보급률이 낮다. 해외 히트펌프 시장은 2020년 1억8000만대에서 2050년 18억대까지 확대될 것으로 전망되는 반면 국내 시장은 2022년 기준 보급 규모가 36만대 수준에 불과하다.



기후부가 전기요금 주택용 누진제 미적용 방안과 가정용 히트펌프 전기요금 체계를 마련해 보급 활성화에 나서기로 한 배경이다. 맞춤형 전기요금은 전력사용패턴, 재생에너지 연계 여부 등을 고려해 소비자가 주택용 전력과 일반용 전력, 계시별 요금제 등에서 선택할 수 있는 체계다. 가령 태양광 미설치 가정은 일반용 요금제가 저렴하지만 3㎾ 이상 태양광이 설치된 주택은 히트펌프를 달아도 기존 누진제 요금이 유리하다. 히트펌프를 쓰더라도 열을 흡수하거나 배출할 때 전력이 사용되는데 태양광 전기를 활용하면 냉난방이나 급탕 비용이 대폭 절감된다. 이에 태양광 주택에선 히트펌프 효율이 극대화된다.

권병철 기후부 열산업혁신과장은 “전기요금 체계는 한국전력과 막바지 조율을 하고 있다”며 “올 연말이나 늦어도 내년 초에는 히트펌프 맞춤형 요금체계를 발표할 수 있을 것”이라고 했다.



히트펌프 시장 진입장벽을 낮추기 위한 지원책으로 설치비에 대한 보조도 확대된다. 기존 보일러 설치에 평균 100만원 정도 들지만 히트펌프는 본체(550만∼700만원)와 급탕조(200만∼300만원)를 합쳐 최대 1000만원가량 소요된다. 기후부는 내년 히트펌프 보급 예산으로 583억원을 편성하고, 도시가스 미공급지역 단독주택과 공공시설, 사회복지시설 등을 중심으로 지원에 나선다.



제주·경남·전남 등 도시가스가 없는 지역의 태양광 시설이 설치된 단독주택(내년 2580가구)에도 히트펌프를 보급한다. 상수원관리지역이나 마을회관 등 공동시설에는 태양광과 히트펌프 패키지 보급을 추진한다. 내년 10곳에서 2030년 500곳까지 보급 물량을 늘린다.



목욕탕, 숙박업, 수영장 등 난방·급탕이 많은 공공시설에는 설치비를 보조하고 장기저리 융자를 지원한다. 요양보호소 등 취약계층 거주 사회복지시설과 화훼, 채소 등 시설재배 농가에서도 히트펌프를 활용할 수 있도록 지원을 확대할 계획이다. 화석연료 난방시스템에 대한 보조금 지원은 단계적으로 축소하고, 고효율 히트펌프 보급사업으로 전환한다. 또한 히트펌프 산업생태계 기반 구축을 위해 연구개발(R&D) 및 실증을 추진하고 히트펌프 산업협회(가칭)를 신설해 산업 육성과 수출을 지원할 예정이다. 김성환 기후부 장관은 “건물 부문 탄소중립은 시대적 소명으로 이번 대책이 탈탄소 전환의 출발점이 될 것”이라며 “산업 경쟁력 강화를 고려한 열에너지 전반의 청사진을 조속히 마련하겠다”고 말했다.