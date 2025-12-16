김진태 강원지사, 기재부 방문해 ‘국비 10조 시대’ 도움에 감사 인사

김진태 강원도지사가 내년도 사상 첫 국비 10조원 시대 개막에 대한 감사 인사를 전하기 위해 16일 기획재정부를 방문했다.

도는 이날 기획재정부 예산실 내 모든 부서를 방문해 강원도의 현안에 대한 깊은 관심과 정부 예산 편성의 노고에 대해 도민을 대표해 감사의 마음을 전했다.

김진태 강원지사가 16일 기획재정부를 방문해 정부 예산 편성에 감사 인사를 전하고 있다. 강원도 제공

또 정향우 사회예산심의관과 면담을 통해 내년부터 본격적으로 추진되는 제천~영월 고속도로, 제2경춘국도, 서면대교 등 대규모 사회간접자본(SOC) 사업의 총사업비 증액 승인에 대해 고마움을 전했다.

예산실 방문 이후 유병서 예산실장, 조용범 예산총괄심의관, 박창환 경제예산심의관과 오찬 간담을 갖고 강원도의 미래산업 육성, SOC 확충, 지역 현안 해결 등을 위한 정부의 지원에 감사의 뜻을 표했다. 아울러 내년도 정부 예산의 신속한 집행을 요청했다.

김 지사는 “국비 10조원 시대 개막을 이끌어주신 기획재정부 관계자분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “도민이 국비 확보 성과를 체감할 수 있도록 사업 준비에 만전을 기하고, 예산이 조기 집행될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.