“어려운 사람 돕던 언니” … 새 생명 주고 하늘로

뇌사판정 오영선 씨 장기기증

유족들 “삶 마지막에도 선행”

평소 어려운 이웃 돕기를 좋아했던 60대 여성이 생의 마지막 순간에 장기를 기증해 3명을 살리고 하늘의 별이 됐다.



16일 한국장기조직기증원에 따르면 오영선(67)씨는 지난 10월20일 양산부산대병원에서 뇌사 장기기증으로 간과 양쪽 신장을 나눴다. 오씨는 10월12일 집에서 급작스레 쓰러졌다. 가족이 오씨를 발견해 병원으로 옮겼지만, 끝내 의식을 회복하지 못했다.



가족들은 오씨가 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다. 오씨의 동생 오영애씨는 “언니, 어려운 사람 돕기를 좋아했는데 마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가다니 그 모든 순간이 행복했을 거로 생각해. 하늘나라에서 행복하게 잘 지내고, 사랑해”라고 마지막 인사를 건넸다.