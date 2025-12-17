전방카메라 성능 개선 ‘2026 포터Ⅱ’ 출시

현대차, 충돌방지 보조기능 강화

기본 트림 2000만원 중후반대

현대차가 소형 트럭 포터의 연식변경 모델인 ‘2026 포터Ⅱ’(사진)를 출시한다. 전방 카메라 성능을 개선해 안전성을 강화한 것이 특징이다.



16일 현대차에 따르면, 2026 포터Ⅱ에 탑재된 전방 카메라는 넓어진 화각으로 장애물 인식 기능이 개선됐고 차선과 차량을 인식하는 성능도 향상됐다.



이를 통해 전방 충돌방지 보조 기능에서 인식 대상이 자전거 탑승자로 확대됐고, 일렉트릭 모델은 도로 경계 인식과 대응까지 가능해졌다. 또 기존 상위 트림에 있던 운전석 통풍 시트를 전체 트림에 기본으로 적용했다.



판매 가격은 LPG 모델 △스마트 2152만원 △모던 2257만원 △프리미엄 2380만원이다. 일렉트릭 모델은 △스타일 스페셜 4350만원 △스마트 스페셜 4485만원 △프리미엄 스페셜 4645만원으로 책정됐다.



정부와 지방자치단체 보조금을 적용하면 기본 트림은 2000만원 중후반대부터 구매 가능할 것으로 보인다.