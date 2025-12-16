김종철 “청소년 SNS 이용규제 검토…마약·성 착취물 무관용 원칙”

김종철 방미통위원장 후보 인사청문

김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자는 16일 마약과 관련한 불법 정보에 ‘무관용 원칙’을 적용하고 국내 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 이용 규제도 검토하겠다고 밝혔다.



김 후보자는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 인사청문회에서 “국민 생활의 근본 가치인 인간의 존엄과 민주적 기본 질서를 근본에서 위협하는 허위 조작 정보와 관련 해악에 효과적으로 대응하겠다”며 “마약이나 성 착취물과 같은 불법 정보에 대해서는 무관용 원칙을 적용하겠다”고 말했다. 또 호주 정부가 세계 최초로 16세 미만 아동·청소년의 SNS 이용을 차단한 것과 관련해 국내 도입을 묻는 질문에 “너무나 당연하게 해야 된다고 생각한다”고 답했다.

김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 인사청문회에서 의원 질의를 들으며 땀을 닦고 있다. 허정호 선임기자

김 후보자는 또 방송 및 통신 분야 분쟁조정제도를 강화하고 디지털 플랫폼 사업자의 불공정행위나 이용자 피해를 초래하는 행위에 엄정 대응할 뜻을 밝혔다.



이날 청문회에서 야당은 김 후보자의 전문성 부족과 중립성을 문제 삼았다. 김 후보자는 연세대 법학전문대학원 교수 출신으로 한국공법학회장, 대검찰청 검찰개혁위원 등을 지내 방송·통신 분야에 대한 전문성이 부족하다는 지적이 제기돼 왔다. 신성범 국민의힘 의원은 “후보자가 자랑하듯 30년 넘게 인권법, 언론법을 연구하셨다는데 이게 초대 방미통위 위원장으로 적합한가”라며 “법률적인 것뿐 아니라 인공지능, 정보통신기술(ICT) 전문성을 갖고 있는 분이 맡는 것이 맞지 않나”라고 지적했다. 같은 당 김장겸 의원은 문재인정부 당시 TV조선의 종합편성채널(종편) 재승인 심사 결과를 조작한 혐의로 재판에 넘겨진 한상혁 전 방통위원장을 언급하며 “후보자같이 민주당 편향적인 인물이 위원장이 된다면 문재인 (정권) 때하고 똑같이 편향적 시각으로 방송을 재단하고 재승인을 무기로 길들일 것”이라고 말했다.



여당은 과거 윤석열정부 시기 방송통신위원회가 제 역할을 하지 못했다고 역공했다. 이주희 더불어민주당 의원은 “후보자 경력 중 언론 등 미디어 관련 경력이 하나도 없다고 했는데 최소 10개 정도 관련 기고 논문 등이 나온다”며 “후보자는 오랜 세월 헌법, 공법, 인권법 등 학문 연구를 통해 민주주의를 깊이 성찰해 온 헌법학자”라고 김 후보자의 전문성을 옹호했다. 같은 당 한민수 의원도 “(윤석열 정권은 방송사를) 국민을 위한 공공의 방송이 아니라 권력의 나팔수로 전락시켰다”며 “마음에 안 드는 공영방송을 탄압하기 위해서 이사를 일방적으로 선임했고, 방송의 자율성, 독립성을 노골적으로 침해했다. 합의제인 방통위의 존재 이유 자체를 무색하게 만들었다”고 말했다.