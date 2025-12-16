이학재 인천공항 사장 “유학생 책 어떻게 전수조사하나”

이학재 인천국제공항공사 사장은 이재명 대통령이 지시한 '책갈피 달러 전수조사'가 현실적으로 가능하지 않다고 밝혔다.
이 사장은 16일 인천 중구 공사 대회의실에서 열린 기자간담회에서 "책갈피 속에 100달러짜리를 끼워 넣었을 때 검색 안 되는 부분을 전수조사를 통해서 할 수 있느냐 하는 말씀은 실질적으로 가능하지 않다"며 "공항 운영에도 문제가 되지만 여객들에게 굉장한 불편을 끼쳐 서비스 차원에서도 어렵다"고 말했다.
이 사장은 또 “유학생들 같은 경우에 책을 수십 권을 갖고 나갈 수도 있는데 그런 것들을 전부 전수조사 한다는 것은 불가능한 일로 생각한다”고 설명했다.
앞서 이 대통령은 지난 12일 국토교통부 등의 업무보고에서 "수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는데 실제 그러냐"고물었으나 이 사장이 제대로 답변하지 못하자 공개 질타했다.
그러면서 이런 밀반입에 대비해 공항에서 책에 대해 전수조사를 실시할 것을 지시했다.
이 사장은 전수조사가 어렵다면 어떤 방안을 검토하는지 묻는 말에는 "대통령께서도 관심이 많으시고 전 국민적 관심이 높아져 지금 하고 있는 보안 검색을 더 강화할 것"이라며 "세관에서 더 좋은 방안이 있다면 저희가 협의를 하니, 더 좋은 방법이 있다면 도움 되지 않을까 싶다"고 했다.
향후 거취를 묻는 말에는 "임기가 정해진 자리라 다른 생각은 별도로 해보지 않았다"며 사퇴는 고려하지 않는다고 일축했다.
그는 "(대통령실에서도) 직접적으로 거취를 표명하라 연락받은 적 없고, 크게 의식하지 않고 있다"고 했다.
이와 관련 외화 불법 반출 단속은 기본적으로 '세관'의 업무이다. 공항 보안검색 과정에서 이를 발견하면 세관에 인계하게 돼 있다. 올해 들어 11월까지 인천공항이 적발해 세관에 인계한 외화 불법 반출 규모는 약 360억원 수준이다.
이날 공사는 여객터미널의 항공사 이전과 재배치에 따른 운영 준비계획을 발표했다. 에어부산과 에어서울이 올해 3분기부터 제2여객터미널에서 운항을 시작한 가운데 아시아나항공도 내년 1월14일부터 제2여객터미널로 자리를 옮긴다. 현재는 총여객의 66%가 제1여객터미널로 몰리는 상황인데, 항공사 이전에 따라 49% 수준으로 줄어들며 터미널의 혼잡이 완화될 것으로 공사는 기대했다.
올 한해 인천국제공항을 이용한 국제선 여객은 7352만명, 총여객은 7404만명으로 전망된다. 내년 국제선 여객은 올해보다 2.1%가량 늘어난 7507만명에 이를 것으로 예측된다.