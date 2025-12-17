현대제철·포스코, 美에 제철소 합작

루이지애나주 58억弗 지분투자

年 270만t 생산, 철강 안정공급

현대제철과 포스코가 2029년 상업 생산을 목표로 한 미국 루이지애나주 제철소 건설 프로젝트를 본격화한다.

현대제철과 포스코는 16일 미국 루이지애나주 전기로 일관 제철소 지분 투자를 위한 출자를 단행한다고 각각 공시했다.

현대차그룹-포스코그룹 '철강, 이차전지 협력 양해각서 체결식'. 포스코그룹 제공

앞서 현대차그룹은 지난 3월 루이지애나주에 연산 270만t 규모의 전기로 제철소를 설립해 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 미국 현지에 공급할 철강재를 제조할 계획이라고 발표했다. 4월에는 포스코홀딩스가 루이지애나 제철소 프로젝트에 지분 투자로 참여하겠다며 현지 투자를 공식화했다.

현대제철은 이날 공시에서 총 58억달러가 투자될 이 제철소는 미국 시장에서 자동차 강판 특화 생산 체계를 갖추고 연간 270만t의 열연 및 냉연 도금 판재류를 공급할 계획이라고 밝혔다. 투자금은 자기자본 29억달러(50%), 외부 차입 29억달러(50%)로 조달할 예정이다. 자기자본의 경우 현대제철 50%, 포스코 20%, 현대차 15%, 기아 15%씩 부담한다.

루이지애나 전기로 제철소는 직접 환원철 생산설비(DRP)와 전기로를 직접 연결해 원료를 투입하는 것이 가장 큰 특징이다. 이를 통해 에너지 및 운송 효율성을 향상하고 직접 환원철 투입 비중을 늘려 자동차 강판 등 고급 판재류의 생산이 가능할 전망이다. 직접 환원철과 철스크랩을 원료로 사용해 고로 대비 탄소 발생량을 약 70%가량 감축할 것으로 기대된다.