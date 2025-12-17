"유재석 뜻이냐"…이이경, '놀뭐' 하차 진실공방

배우 이이경의 MBC TV '놀면 뭐하니?' 하차를 두고 진실공방이 벌어지고 있다. 이이경 측은 MC 유재석 배후설을 부인했으나, 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'는 "소속사에서 확인해준 내용"이라며 반박했다.

소속사 상영이엔티는 16일 "이이경의 놀면 뭐하니 하차 관련하여 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도와 루머가 확산 돼 정정하고자 한다"며 "당사는 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았다. 당시 제작진은 '위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것'이라는 내용을 전달했다. 당사는 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨 의견인지 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었다"고 밝혔다.

"하차 통보 당일 이이경씨는 유재석씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴다. 통화는 '나중에 만나서 이야기하자'라는 응원의 대화를 끝으로 마무리됐다. 이후 이이경씨는 유재석씨에 관해 단 한 차례도 언급한 적이 없다. 위 내용 외 사실 관계가 확인되지 않은 추측성 보도나 루머 유포를 자제해줄 것을 부탁드린다."

연예뒤통령은 2시간 뒤 반박했다. "입장문을 보고 깊은 충격을 받았다. 취재한 내용을 확인해 준 소속사에서 이와 같은 입장을 낼 거라 생각조차 못했기 때문"이라며 "하차 과정에서의 유재석씨 언급 건은 나 역시 믿기지 않아 한 차례 듣고 다른 날에 추가 확인 전화까지 했을 정도다. 명확한 근거와 자료가 존재하는 상황에서 소속사가 이와 같은 공식 입장을 내놓은 이유를 도무지 이해하기 어렵다"고 토로했다.

"이이경씨 사건을 다루는 과정에서 '공익적 목적의 폭로가 아닌 사적 폭로로 이어져선 안된다'는 뜻을 수 차례에 걸쳐 밝혔다. 그럼에도 이이경씨 소속사는 수 차례에 걸쳐 사실과 다른 내용으로 해명하고 있다. 진심으로 안타까운 사안"이라며 "위기를 헤쳐 나가는 방법은 거짓을 통한 반박이 아닌 진실과 솔직함 뿐이다. 거짓은 일시적으로 눈을 가릴 수 있을지언정 진실까지 가릴 순 없다. 하루 정도 고민해보고 취재 과정 자료를 공개할지 여부를 결정하겠다. 단순 반박 차원이 아닌, 내 채널과 나에 관한 신뢰가 걸린 일이기에 신중하게 고민할 것"이라고 했다.

최근 이이경은 독일인 여성 A가 사생활 루머를 유포, 놀면 뭐하니 등에서 하차했다. 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '아시아 아티스트 어워즈 2025'에서 "'SNL 코리아' 보고 있나. 저 이제 목요일 쉰다"며 "하하 형, (주)우재 형 보고 싶다. 감사하다"고 전했다. 놀면 뭐하니 출연자 중 유재석만 거명하지 않아 '저격한 것 아니냐'는 의혹이 제기됐다. 당시 이이경 측은 "유재석을 저격한 게 아니다. 그럴 이유가 없다"고 했다.

연예뒤통령이 이 논란을 재점화했다. 12일 라이브 방송에서 "제작진이 (놀면 뭐하니는) 주말 저녁 가족 오락 프로그램이다. 하차는 '우리가 결정한 것이 아닌 윗선에서 결정한 일'이라고 했다. 이이경 측은 '윗선이 누구냐. 유재석씨 아니냐. 유재석씨 뜻이냐'고 수차례 물었다고 하더라. 이에 관해 제작진은 답하지 않았다"고 주장했다. 다만, "유재석이 실제로 개입했는지는 확인할 수 없고, 개입하지 않았을 가능성도 충분히 있다"고 했다.

